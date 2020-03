Jessa Ziekenhuis zoekt veiligheidsschermen om verplegend personeel te beschermen Emelie Wojcik

20 maart 2020

18u29 473 Hasselt Hoewel België vrijdagochtend 5 miljoen mondmaskers ontving en er ondertussen vlijtig genaaid wordt, is het Jessa Ziekenhuis nog steeds op zoek naar naar originele manieren om het verplegend personeel te beschermen tegen het coronavirus. Daarom gaat het Hasseltse ziekenhuis op zoek naar gezichtsbedekkende veiligheidsschermen.

De veiligheidsschermen in kwestie zou je normaal gezien vooral met de chemische sector associëren. “Maar ook in de zorgsector komen ze op dit moment van pas”, zegt Lieve Ketelslegers, woordvoerster van het Jessa Ziekenhuis. “De schermen zijn misschien niet erg aangenaam om te dragen, maar ze bedekken wel het volledige gezicht en ze sluiten er bovendien nauw tegenaan. Dat is noodzakelijk voor de artsen en verpleegkundigen die met deze maskers patiënten met covid-19 zullen behandelen.”

Bedrijven die Jessa kunnen helpen, sturen best een mail naar info@jessazh.be. De maskers bezorgen kan van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16 uur aan het Jessa-magazijn op campus Ekkelgaarden, op Ekkelgaarden 14 in Hasselt.

150 extra bedden

Ondertussen maakt het Jessa Ziekenhuis zich op voor het weekend, dat wel eens heel wat nieuwe coronapatiënten kan opleveren. “Momenteel volgen we de curve van Italië, maar ondertussen maakt het Jessa Ziekenhuis haar afdelingen klaar om coronapatiënten op te vangen. Zo zijn er zeven afdelingen vrijgemaakt om patiënten op te vangen. Daarvan zijn er momenteel vier in gebruik. Verder staat één afdeling in stand-by en worden twee operatiekwartieren op campus Salvator momenteel omgebouwd tot corona-afdeling. In totaal zijn dat zo’n 150 bedden. Daarnaast kunnen we, indien nodig, uitbreiden naar campus Sint-Ursula.”

Verder is er vrijdagochtend in de Herkenrode huisartsenwachtpost, vlak naast het Jessa Ziekenhuis, een ‘Noodconsultatie Luchtwegeninfectie’ ingericht. Dat is een post waar huisartsen vanaf heden de hele week mogelijk besmette covid-19 patiënten naartoe kunnen sturen voor onderzoek. Zo kunnen besmette patiënten zich, mits afspraak, ook in het weekend aanmelden bij de noodconsultatie. De afspraak kan gemaakt worden via het telefoonnummer 011 33 65 33.

Cijfers

Ondertussen telt het Jessa Ziekenhuis 43 coronapatiënten, waarvan 9 patiënten op intensieve zorgen. Twee patiënten zijn er overleden aan de gevolgen van het coronavirus.