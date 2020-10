Jessa Ziekenhuis ziet aantal spontane sollicitaties sterk stijgen Emily Nees

13 oktober 2020

21u10

Bron: BELGA 2 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis krijgt steeds vaker spontane sollicitanten over de vloer. Zo ontving het Hasseltse ziekenhuis in de eerste drie kwartalen van dit jaar 75 procent meer spontane sollicitaties dan in diezelfde periode in 2019. Tussen de maanden maart en eind juni ging het zelfs om een stijging van 125 procent.

De coronacrisis brengt ziekenhuizen steeds vaker onder de aandacht. Onze ‘helden van de zorg’ zijn niet meer weg te denken uit de media. En dat is ook werkzoekenden niet ontgaan. Terwijl het aantal besmette personen steeg, gingen ook het aantal open sollicitaties bij het Jessa Ziekenhuis de lucht in. Zo ontving het Hasseltse hospitaal maar liefst 358 spontane sollicitaties tussen 1 januari en 30 september. In 2019 waren dat er 206. In de eerste drie kwartalen van dit jaar registreerde Jessa met andere woorden 75 procent meer werkzoekenden die spontaan van zich lieten horen en van maart tot en met eind juni ging het zelfs om een stijging van 125 procent tegenover diezelfde periode vorig jaar.

Administratie en IT

In 2019 stuurde het Jessa nog 121 vacatures uit, waar de vacante plaatsen voor artsen en voor ‘algemene verpleegkunde’ niet bij inbegrepen zijn. Het ziekenhuis doet daarvoor vaak beroep op die spontane sollicitanten. Verder merkte het Jessa vooral op dat van de 108 reeds gepubliceerde vacatures voor jobs in de administratie en IT op veel reactie konden rekenen.