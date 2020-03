Jessa Ziekenhuis voorziet aparte wachtruimte voor mogelijke coronapatiënten Emelie Wojcik

16u21 0 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt opent vanaf 3 maart 2020 een aparte wachtruimte voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. “De ruimte is bestemd om mensen die omwille van hun ziekteverschijnselen, reisgeschiedenis of contact met andere besmette personen, een risico lopen, te testen. Het spreekt voor zich dat zij zich best niet mengen onder andere patiënten in de gewone wachtruimte op spoed", zegt m edisch directeur prof. dr. Dirk Ramaekers.

De aparte wachtruimte van zestig vierkante meter werd ingericht in de MUG-garage, een gebouw naast de dienst spoedgevallen. De nieuwe ruimte moet ervoor zorgen dat de dienst spoedgevallen beschikbaar blijft voor mensen die echt spoedeisende hulp nodig hebben. “Enkel patiënten met infecties aan de luchtwegen, recente reisgeschiedenis naar de risicogebieden of een fysiek contact met een laboratorium bevestigde besmetting, zullen er worden getest op het nieuwe coronavirus”, legt Ramaekers uit. “Alle andere patiënten zullen informatie ontvangen en terug naar huis gestuurd worden. Best nemen zij voordat zij naar het ziekenhuis komen contact op met hun huisarts die hen verdere instructies zal geven.”

Voorlopig is er nog geen enkele officiële besmetting vastgesteld in het Jessa Ziekenhuis. Wel doken er al een tiental ongeruste patiënten op. Zeven van hen werden terug naar huis gestuurd aangezien zij niet de juiste ziektebeelden vertoonden. Bij drie patiënten was het nodig om verdere tests uit te voeren, daarvan testten twee van de drie negatief op het coronavirus. De resultaten van de derde patiënt laten nog op zich wachten.

“We hebben de indruk dat de meeste personen zich vrij goed informeren via de media en websites zoals https://www.info-coronavirus.be”, zegt Ramaekers. “Jessa is goed voorbereid op eventuele volgende fases als er ook in België meer patiënten zouden opduiken. We hebben eind januari al samen met de huisartsenkring Herkenrode een multidisciplinaire expertengroep opgericht. Jessa is ook één van de weinige ziekenhuizen met een gerenommeerde dienst infectieziekten. We zijn klaar om een aantal patiënten op te nemen. Intensieve zorgen staat ook paraat. Maar we doen natuurlijk alles in strikte afstemming met de overheid.”