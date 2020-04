Jessa Ziekenhuis telt voor het eerst in lange tijd minder dan honderd coronapatiënten Emelie Wojcik

22 april 2020

13u22 0 Hasselt Voor het eerst in lange tijd zijn er in het Jessa Ziekenhuis minder dan honderd coronapatiënten opgenomen. Hoewel het ziekenhuis woensdagavond nog 101 patiënten telde, waren dat er vanmorgen nog 94. Ondertussen bleef het sterftecijfer stabiel.

Op 26 maart oversteeg het aantal opgenomen coronapatiënten in het Jessa Ziekenhuis nog de kaap van honderd. In de weken die daarop volgde steeg het cijfer zelfs naar 131. Vandaag, exact vier weken later, is dat cijfer weer gedaald naar 94. Daarvan verblijven er momenteel nog 25 patiënten op de afdeling intensieve zorgen. Het sterftecijfer bleef sinds gisteren stabiel en stijgt ook de afgelopen dagen minder fors. Het ziekenhuis betreurt ondertussen wel 79 overlijdens.

Al op 8 april was de eerste kentering in de cijfers zichtbaar. Toen oversteeg het aantal ontslagen coronapatiënten voor het eerst het aantal opgenomen patiënten. Lieve Ketelslegers, woordvoerster van Jessa, reageerde toen voorzichtig positief: “Het is te vroeg om grote conclusies te trekken. Het gedrag van de curve is immers afhankelijk van de mate waarin de mensen de overheidsmaatregelen opvolgen.” Ondertussen zijn er al 267 coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis.