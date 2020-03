Jessa Ziekenhuis roept gepensioneerde verpleegkundigen op om een handje te helpen Emelie Wojcik

17 maart 2020

19u33 0 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt roept verpleegkundigen die in de afgelopen vijf jaar met pensioen zijn gegaan op om, indien nodig, een handje te helpen bij de bestrijding van het coronavirus. “Voorlopig hebben we nog voldoende personeel, maar we moeten vooruitkijken”, zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers.

Het Jessa Ziekenhuis houdt rekening met een ziekteverzuim van 10 à 20 procent van het ziekenhuispersoneel. Vandaar de oproep om recent gepensioneerde verpleegkundigen terug aan het werk te zetten. Intussen heeft ongeveer 1 op 10 van de gecontacteerden positief gereageerd op de vraag van het ziekenhuis.

“Begrijp de oproep niet verkeerd, voorlopig hebben we nog voldoende personeel”, verduidelijkt woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Eigenlijk behoort de inzet van gepensioneerde verpleegkundigen pas tot ons plan C. Ondertussen zorgen we ervoor dat we bepaalde afdelingen vrijmaken opdat het personeel elders in het ziekenhuis inzetbaar is. Zo bieden we momenteel heel wat patiënten van de psychiatrische afdeling thuisbegeleiding aan. Hierdoor zijn tien extra verpleegkundigen vrijgekomen.”

Risicogroep

Aangezien de recent gepensioneerden allemaal een gezegende leeftijd hebben, behoren ze tot de risicopatiënten. “We voorzien dan ook de nodige maatregelen om hen voldoende te beschermen. Je zou denken dat we daarvoor extra inspanningen moeten leveren, maar niets is minder waar. Wie met coronapatiënten werkt, is bij ons sowieso honderd procent beschermd. De ontsmettingen en mondmaskers doen hun werk. Bovendien hoeven de gepensioneerden niet meer full time aan de slag. Hun planning zal in onderling overleg geregeld worden.”

Indien het aantal besmettingen waarbij een ziekenhuisopname vereist is toeneemt, kan het ziekenhuis een veertigtal extra bedden inzetten. Op termijn kan dat aantal zelfs worden opgetrokken tot tachtig bedden. Ondertussen beschermt het ziekenhuis haar patiënten en personeel door mogelijke coronapatiënten in een aparte wachtkamer te ontvangen.

Jessa heeft momenteel 20 coronapatiënten opgenomen, waarvan 6 op de intensieve dienst. Eén patiënt is er aan het coronavirus overleden.