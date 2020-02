Jessa Ziekenhuis neemt pro-actieve maatregelen tegen Coronavirus: “Vermijden dat besmette personen in de wachtzaal plaatsnemen” Dirk Selis

04 februari 2020

17u03 0 Hasselt Vandaag werd bekend dat het coronavirus ook ons land heeft bereikt. Eén van de Belgen die gisteren werd gerepatrieerd uit Wuhan, testte positief op het virus. Een scenario waar de Belgische hulpdiensten zich al langer op hadden voorbereid. Ook het Jessa-ziekenhuis neemt pro-actieve maatregelen.

“Op dit ogenblik is er geen enkele reden tot ongerustheid”, zegt Jessa-woordvoerder Lieve Ketelslegers. “Evenmin is er enige organisatorische consequentie voor Jessa. Toch nemen Jessa en Herkenrode huisartsenkring - naar aanleiding van de evoluerende epidemie met het nieuwe Coronavirus (2019-nCoV)- hun opdracht proactief op. Sinds 27 januari hebben we een ad hoc comité ‘Coronavirus’ opgericht. In dit ad-hoc comité werken spoedgevallendienst, intensieve zorg, infectieziekten, pneumologie, ziekenhuishygiëne, facilitaire diensten en de dienst communicatie nauw samen. Indien nodig kan het in alle fases van een eventuele pandemie adequate maatregelen nemen.”

Reisgeschiedenis

“In de inkomhallen van de 3 campussen (Virga Jessa en Salvator in Hasselt en Sint-Ursula in Herk-de-Stad red.), en in de huisartsenwachtpost vlak naast het ziekenhuis (Huis 9), hangen posters met nuttige informatie voor de patiënten”, gaat Ketelslegers verder. “We willen vooral vermijden dat patiënten die terug zijn van China of in contact kwamen met een besmette persoon, zich in een wachtzaal neerzetten. Ze contacteren best hun huisarts en dienen hun reisgeschiedenis meteen kenbaar te maken.”