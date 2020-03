Jessa Ziekenhuis neemt extra voorzorgsmaatregelen tegen corona: veertigtal extra bedden en strikt mondmaskerbeleid Emelie Wojcik

12 maart 2020

19u13 0 Hasselt Over heel Vlaanderen nemen ziekenhuizen extra maatregelen om het coronavirus in te dijken en patiënten zo snel mogelijk te helpen. Ook in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis is dat het geval. Zo laat het ziekenhuis weten een veertigtal extra bedden beschikbaar te hebben en houdt het verzorgend personeel zich aan een strikt mondmaskerbeleid.

Volgens de laatste cijfers van het Jessa Ziekenhuis zijn er voorlopig 289 coronatesten afgenomen. Daarvan waren er 19 positief. Één van de patiënten is ondertussen opgenomen in het ziekenhuis. Indien het aantal besmettingen waarbij een ziekenhuisopname vereist is toeneemt, kan het ziekenhuis een veertigtal extra bedden inzetten. Ondertussen beschermt het ziekenhuis haar patiënten en personeel door mogelijke coronapatiënten in een aparte wachtkamer te ontvangen.

Daarnaast is er momenteel nog geen tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen door een strikt mondmaskerbeleid. Dat beleid zorgt ervoor dat mondmaskers enkel in specifieke situaties zoals coronagerelateerde handelingen of chirurgische ingrepen gebruikt worden. Het personeel is voorlopig dan ook beschermd. Zo laat het ziekenhuis weten dat de afwezigheid omwille van ziekte bij het personeel niet groter is dan anders.

Ingrepen uitstellen

Verder beschikt het Jessa Ziekenhuis over een medisch comité en coördinatiecel die regelmatig overleg plegen over de situatie. Momenteel kunnen alle overige ingrepen die niet meteen met corona te maken hebben, dan ook nog steeds uitgevoerd worden. Indien het aantal opgenomen coronapatiënten toeneemt, bekijkt het ziekenhuis welke ingrepen kunnen worden uitgesteld.

Het Jessa Ziekenhuis wil patiënten nog een op het hart drukken om bij vermoeden van besmetting eerst de huisarts telefonisch te contacteren. Enkel patiënten en medewerkers die de coronasymptomen vertonen en in contact zijn geweest met mensen uit de probleemgebieden, worden immers getest. Bovendien worden mogelijke coronapatiënten in het ziekenhuis strikt gescheiden van anderen in een aparte wachtzaal.

Net als elders, stelt het ziekenhuis evenementen en infosessies minstens tot 31 maart uit naar een latere datum. Vergaderingen die nodig zijn om de vlotte werking van het ziekenhuis te garanderen, gaan alsnog door.