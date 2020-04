Jessa Ziekenhuis leent beademingstoestellen van leger Emelie Wojcik

01 april 2020

11u42 0 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis heeft dinsdagmiddag twee beademingstoestellen opgehaald in het legerdepot van Nijvel. De toestellen worden eerst technisch getest en kunnen daarna twee extra coronapatiënten langdurig beademen.

Niet alle beademingstoestellen zijn geschikt voor de behandeling van coronapatiënten. “We merken dat covid-19 patiënten vaak langer dan twee weken aan de beademing liggen”, zegt dr. Pascal Vranckx, cardioloog-intensivist. “Daarvoor zijn niet alle beademingstoestellen geschikt. Zo zijn toestellen die normaal gezien gebruikt worden voor kortstondige anesthesie bij een operatie niet optimaal om coronapatiënten langdurig te beademen. De twee toestellen die we van Defensie mochten lenen zijn daarentegen wel langdurig inzetbaar en dus erg waardevol.”

Het Jessa Ziekenhuis telt momenteel 41 bedden op de afdeling intensieve zorgen voor covid-19 patiënten. Deze bedden staan verspreid over vijf diensten: drie in campus Salvator en twee in campus Virga Jesse. De overgrote meerderheid van deze patiënten wordt beademd. Daarnaast zijn er ook voldoende beademingstoestellen beschikbaar op het deel van de afdeling intensieve zorgen waar geen covid-19 patiënten verblijven.