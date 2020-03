Jessa Ziekenhuis krijgt 650 mondmaskers en 4 beademingstoestellen van PXL-Healthcare Dirk Selis

17 maart 2020

17u30 0 Hasselt PXL-Healthcare geeft 650 mondmaskers en 4 beademingstoestellen aan het Jessa Ziekenhuis. Aangezien de lessen online plaatsvinden, kan de hogeschool het didactisch materiaal voor de studenten verpleegkunde best even missen.

“De geste komt er na een oproep van viroloog Marc Van Ranst in de media en op vraag van het Jessa Ziekenhuis en het Wit-Gele Kruis Limburg”, zegt Roald Nelissen, departementshoofd van PXL-Healthcare. Het Wit-Gele Kruis Limburg is een belangrijke stagepartner voor studenten van PXL-Healthcare. Zij hebben als eerste de vraag gesteld om mondmaskers te doneren. “Het is voor de thuisverpleegkundigen van groot belang dat zij veilig kunnen werken, gezien zij in vele huiskamers broodnodige zorg moeten blijven geven”, licht Ingrid Vanweert personeelsdirecteur van het Wit-Gele Kruis Limburg toe.

Vier beademingstoestellen

Het Jessa Ziekenhuis had dinsdag het hoogste aantal gehospitaliseerde coronapatiënten in de regio, waaronder ook een heel aantal beademde patiënten op intensieve zorgen, net daar waar veel PXL-studenten stage lopen. Op hun vraag werden onmiddellijk vier beademingstoestellen van de opleiding verpleegkunde ter beschikking gesteld aan de intensieve zorgenafdeling. “Dit verhoogt aanzienlijk de capaciteit om patiënten die het nodig hebben te beademen en hierdoor bijkomende levens te redden”, vertelt Ludo Meyers, directeur patiëntenzorg van het Jessa ziekenhuis. “Op deze manier dragen we ons steentje bij om niet alleen professionele zorgverleners maar ook onze studenten verpleegkunde en vroedkunde zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus”, besluit departementshoofd Nelissen.