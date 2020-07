Jessa Ziekenhuis en UHasselt doen onderzoek naar precieze doodsoorzaak van overleden coronapatiënten Emily Nees

08 juli 2020

14u02 32 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis en de UHasselt willen meer inzicht krijgen in de doodsoorzaken van Covid-19-slachtoffers. Een CT-scan en weefselstalen moeten uitwijzen waaraan de patiënten precies overleden zijn. Reeds achttien lichamen werden er onderzocht.

“We weten dat het coronavirus organen zoals longen, hart, lever en nieren kan aantasten en op die manier zorgt voor ernstige complicaties in het lichaam. Maar welke beschadigingen er exact optreden en hoe die leiden tot het overlijden van de patiënt, dat blijft voor ons een vraagteken”, zegt dokter Janneke Cox, specialist infectieziekten van het Jessa Ziekenhuis.

Om meer inzicht te krijgen in de doodsoorzaken bij Covid-19-patiënten, voeren het Jessa Ziekenhuis en de Universiteit Hasselt een onderzoek uit. Dat doen ze aan de hand van een techniek genaamd minimale invasieve autopsie (MIA). “Het laat ons toe om op een praktische en veilige manier tot meer kennis te komen.”



“Wij verrichten eerst een CT-scan van het volledige lichaam om te zoeken naar afwijkingen in het lichaam, die kunnen wijzen op complicaties veroorzaakt door het coronavirus. Met biopsienaalden verzamelen we vervolgens weefsel- en bloedstalen van de overledene. Doordat we het lichaam niet moeten openen, is er minder kans op verspreiding van het coronavirus in de ruimte.”

Orgaanfalen

“De stalen worden nog onder de loep genomen door een patholoog en microbioloog. De resultaten van iedere overledene worden nadien overlegd met alle betrokken specialisten om vanuit de verschillende invalshoeken een zo compleet mogelijk plaatje te krijgen van het ziektebeloop en alle complicaties.”

Daarbovenop tracht het Biomedisch onderzoeksinstituut (BIOMED) van UHasselt te weten te komen welke rol het immuunsysteem speelt in de Covid-19-overlijdens. “Bij sommige patiënten zal het immuunsysteem niet of te weinig reageren, waardoor het virus kan doorzetten en weefselschade veroorzaakt. Bij anderen gaat het immuunsysteem net overreageren waardoor het zélf de oorzaak is van het orgaanfalen”, legt Niels Hellings uit, directeur van BIOMED.

“We gaan ook de bloedstalen onderzoeken die werden afgenomen bij dezelfde patiënt aan het begin van de ziekenhuisopname. Op die manier krijgen we een heel scherp beeld van de evolutie van het virus in het lichaam en de impact die het coronavirus heeft op het immuunsysteem.”

Een deel van de weefsels en bloedstalen gaan naar de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim). Die kunnen dienen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus.