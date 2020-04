Jessa Ziekenhuis bereidt zich voor op heropstart voor ambulante raadplegingen Emelie Wojcik

30 april 2020

19u26 0 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt bereidt zich voor op een heropstart van de ambulante raadplegingen op maandag 4 mei. In eerste instantie gaat alle aandacht naar de uitgestelde en semi-urgente zorg. “We hanteren een uitgebreid beschermingsbeleid omdat het niet mogelijk is om alle ambulante patiënten systematisch op voorhand te testen op covid-19”, benadrukt algemeen directeur Yves Breysem.

Nu de curve al enige tijd een neerwaartse trend aangeeft, schakelt Jessa gefaseerd terug. Dirk Ramaekers, medisch directeur: “Nu de overheid groen licht geeft, kunnen we onze normale activiteiten gefaseerd heropstarten”, zegt medisch directeur Dirk Ramaekers. “Daarbij gaat de voorkeur uit naar uitgestelde zorg en behandelingen die moeilijk nog langer kunnen wachten. De huisartsen zijn daarin een belangrijke partner vermits zij best kunnen inschatten welke patiënten noodwendige zorg uitgesteld hebben. We zullen vervolgens ook een deel van de ingrepen heropstarten.”

Uitgebreid beschermingsbeleid

Met ziekenhuis merkte de voorbije weken merkte dat patiënten uit angst om besmet te geraken, hun ziekenhuisbezoek uitstelden. Een uitgebreid beschermingsbeleid moet die gevaarlijk trend tegengaan. Bovendien is dat beleid van cruciaal belang om besmettingen te voorkomen aangezien het niet mogelijk is om alle ambulante patiënten preventief te testen op het coronavirus.

Elke patiënt die opgenomen wordt in het ziekenhuis, wordt vooraf gescreend. Dit geldt zowel voor geplande ingrepen en opnames als voor de ongeplande spoedopnames. Voor de cardio-neurologische urgenties is er een apart protocol voorzien. Patiënten die een geplande ingreep moeten ondergaan, zullen wel twee dagen voor hun opname getest worden. Daarnaast ontvangt elke patiënt bij een ziekenhuisbezoek handgel en een mondmasker. Ook gescheiden patiëntenstromen en beperkte wachttijden moeten de ambulante activiteiten veiligstellen. Verder worden de handhygiëne en de afstandsregels streng bewaakt doorheen de hele ziekenhuisopname.

Cijfers

Sinds de eerste twee opnames van positieve coronapatiënten op 11 maart, werden er tot op heden 531 patiënten gehospitaliseerd in het Jessa Ziekenhuis. Over die hele periode verbleven 79 patiënten op intensieve zorgen. Het aantal hospitalisaties bereikte op 7 april een piek met 139 opnames. Ondertussen is dat aantal gezakt naar 85 opnames, met 15 personen op de afdeling intensieve zorgen. In totaal overleden er 88 patiënten aan de gevolgen van het coronavirus.