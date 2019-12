Jenevermuseum zoekt gedichten over jenever: “We bewaren elk gedicht als een jeneverfles” Emelie Wojcik

17 december 2019

13u04 15 Hasselt Het Jenevermuseum pakt in het najaar van 2020 uit met de tentoonstelling ‘Straks gaat het jenever sneeuwen’, een expositie over jenever en poëzie. Om de tentoonstelling meer vorm te geven, is het museum nog op zoek naar gedichten over zijn geliefde Hasseltse godendrank.

Samen met bloemlezer en literair vertaler René Smeets kon het museum alvast een honderdtal Nederlandstalige gedichten over jenever verzamelen. “Maar meer gedichten zijn altijd welkom", zegt Davy Jacobs, directeur van het Jenevermuseum. “Naast een tentoonstelling, zal er immers ook een bloemlezing verschijnen waarin een selectie van de gedichten gebundeld wordt. Daarnaast worden alle verzamelde gedichten gedigitaliseerd.”

De gedichten die al verzameld werden, komen zowel van bekende (Reve, Komrij en Nolens) als onbekende hand. “Het is dan ook toegestaan om zelf in de pen te kruipen”, zegt Jacobs. “Niet enkel het werk van professionele auteurs zal in de kijker worden gezet, ook het werk van andere creatievelingen kan in de tentoonstelling of bloemlezing een plaats krijgen. Aangezien elk gedicht gedigitaliseerd wordt, is een bijdrage immers nooit verloren. We bewaren elk gedicht als een jeneverfles.” Bovendien accepteert het museum ook elk genre: van lofredes op de jenever en jeneverliederen tot limericks en zelfs anti-jenevergedichten.

Partners

De tentoonstelling zal op maar liefst zeven locaties in Hasselt, Antwerpen, Gent en het Nederlandse Schiedam te zien zijn. Het museum werkt dan ook samen met acht partners, waaronder de studenten scenografie van de UHasselt, die de vormgeving van de tentoonstelling zullen verzorgen. De bloemlezing wordt dan weer vormgegeven door de studenten grafisch ontwerp van de PXL-MAD School of Arts en uitgegeven door het Poëziecentrum in Gent.

Iedereen die over een poëtische tekst over jenever beschikt of zelf creatief aan de slag is gegaan, kan het verzamelde werk sturen naar jenevermuseum@hasselt.be. Wie het museum meerdere gedichten bezorgt, maakt kans op een bloemlezing.