Jenevermuseum telt af naar de Jeneverfeesten Lien Vande Kerkhof

14 oktober 2019

14u56 0 Hasselt Ook het Jenevermuseum telt af naar de dertigste editie van de Jeneverfeesten. Zo kan je de exclusieve voorstelling van de huisgestookte museumjenever van 2019 meemaken en proeven. Maar eerst is het aan burgemeester Steven Vandeput, hij proeft namelijk voor. “Ik ben bijzonder benieuwd naar de unieke smaak en hoop dat 2019 een fantastisch jaar wordt voor de museumjenever”, aldus de burgemeester.

Aansluitend krijgt ook het grote publiek voor het eerst de kans om de nieuwe jenever te degusteren. Het feest wordt vervolgens in gang getrapt door een uniek concert van blazersensemble De Jartellen. Ook voor zondag heeft het Jenevermuseum een speciaal programma in petto. Bezoekers krijgen vanaf 15 uur de kans om als eerste de nieuwe vatgerijpte museumjenever te proeven. “We doen ons jeneververhaal alle eer aan”, vertelt Joost Venken, schepen van Cultuur. “Want naast onze traditionele Hasseltse museumjenever bieden we nu ook een traditionele, gerijpte of belegen Hasseltse museumjenever aan. De ambachtelijk gedistilleerde moutwijn van deze museumjenever heeft maar liefst 8 jaar liggen rusten op eikenhouten vaten. Met veel kennis van zaken zal deze publieke primeur toegelicht worden door de meester-stoker en de leerling-stoker van het museum.”

Voor de liefhebbers van jenevercocktails staan de cocktail jugglers van Bars On Sight opnieuw garant voor een spannende flair bartending show.