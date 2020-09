Jelle Vanratingen en RC Hades winnen vlot van Heur-Tongeren Guido Gielen

27 september 2020

Mirko Licata glunderde na de vlotte zege (3-0) tegen Heur-Tongeren. RC Hades ging furieus van start en kreeg in de eerste helft zeven rijpe doelkansen waarvan uitblinker Jelle Vanratingen (27) er eentje kon van benutten. In de slotfase scoorde Vanratingen opnieuw en legde invaller Alessandro Buongiorno de eindstand vast.

Een ongeschreven wet zegt wie de kansen niet voldoende kan verzilveren krijgt het deksel op de neus. Hadden jullie daar geen schrik voor ?

“Tijdens de rust had onze coach Licata op het bord geschreven dat we deze wedstrijd nooit gingen winnen, als we zo bleven morsen met de kansen”, stelt Houthalenaar Vanratingen, aan zijn tweede seizoen bezig bij Hades. “We speelden een knappe eerste helft, maar konden slechts één keer scoren uit zeven rijpe doelkansen. Tongeren speelde hoog en dacht zo onze spitsen vlot te kunnen opvangen. Ikzelf speel als een hangende spits en kan zo vaak de tegenstander misleiden. Na de rust kwam Tongeren iets meer opzetten, maar wij bleven goed in organisatie en lieten ons niet teveel terugzakken. In de beker kwamen we ook op voorsprong, toen kropen we teveel achteruit. Daar hadden we lessen uitgetrokken en nu bleven we grotendeels controle over de wedstrijd behouden. Al kan je natuurlijk altijd onverwachts een doelpunt slikken. Tongeren kreeg ook enkele kansen langs Dango Dine, maar veel gaven we niet weg. In de slotfase kon ik opnieuw toeslaan en toen was de buit binnen.”

“Drie jaar geleden speelde je nog bij Tongeren. Leuk om twee keer te scoren tegen je ex-club ?

“Ik heb geen wrokgevoelens tegenover Tongeren, maar het is altijd leuk als je tegen een ex-ploeg kan scoren (lacht). Vooral belangrijk was vandaag starten met een overwinning. De wedstrijd in Spouwen-Mopertingen kon helaas niet worden gespeeld vorige week. Zo kom je toch even uit je ritme. Bovendien was Heur-Tongeren sterk bezig zowel in de beker als bij de competitiestart thuis tegen Bocholt.”

Wat is de ambitie van Hades ?

“We hebben kwaliteit genoeg in ons team om de ambitie te koesteren voor een plaats binnen de top vijf. Belangrijk is dat de jonge kerels kansen krijgen en die ook grijpen met beide handen. “