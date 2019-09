Je Happy Meal voortaan geleverd door Deliveroo in Hasselt Lien Vande Kerkhof

19 september 2019

08u06 0 Hasselt Goed nieuws voor lekkerbekken die het liefst op hun wenken bediend worden! Voortaan bestel je je Grand Big Mac of Happy Meal bij McDonalds Hasselt gewoon via Deliveroo.

Bij McDonalds Hasselt bevestigen ze dat de eerste bestelling per fiets gisteren de deur uit ging. Daarmee is Hasselt de 12de stad in België waar Deliveroo zijn koeriers erop uit stuurt op McDonalds rond te brengen. In november 2018 ging de eerste samenwerking tussen beide zakenpartners van start. Intussen kan je een bestelling plaatsen in Antwerpen, Brussel, Brugge, Charleroi, Gent, Kortrijk, Leuven, Luik, Marcinelle, Mechelen, Waterloo en nu dus ook Hasselt onder de naam McDelivery.