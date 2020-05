JBC opent gloednieuw kidsconcept K’Dee in Quartier Bleu Emelie Wojcik

14 mei 2020

17u56 0 Hasselt De Limburgse kledingketen JBC opende deze week voor het eerst haar nieuwe vestiging in de Hasseltse shoppingwijk Quartier Bleu. Opvallend aan die winkel is het nieuwe kidsconcept JBC K’dee dat kinderen spelenderwijs aan een leuke outfit moet helpen.

In JBC K’dee draait alles om kinderen. Niet enkel de kledingcollectie is exclusief voor kinderen. Met een heuse boomhut om in te spelen en een glijbaan om je gloednieuwe broek meteen uit te testen is JBC K’dee veel meer dan een traditionele kinderkledingwinkel.

Het concept kwam tot stand door een oproep van de kledingketen bij 180 leerlingen van stedelijke basisschool De Hoeksteen in Beverlo. JBC vroeg hen om een tekening te maken van hun ideale kledingwinkel en nodigde vervolgens dertig kinderen tussen zes en twaalf jaar uit voor een tweedaagse workshop. “Wat daarbij vooral naar voren kwam, was dat ze hun winkelbeleving als saai ervaren”, zegt Ann Claes, CEO van JBC. “Ze willen liefst op ontdekking gaan en avonturen beleven. Daarom hebben we samen met het Limburgse interieurbureau Deusjevoo het buitengegeven naar binnen willen brengen aan de hand van veel speelruimte en een fantastische boomhut.”

Opa Jean

JBC K’dee bestaat uit verschillende afdelingen die de kinderen kunnen betreden via een deuropening in de muur die meteen ook hun kledingmaat aangeeft. Alle pashokjes staan in het teken van een welbepaald dier zoals een aap of olifant. De stevigheid van de kleding mogen de kinderen meteen zelf uittesten op de glijbaan. De speelruimte neemt kinderen dan weer mee op een ontdekkingstocht in de wereld van Babs en Tiest, een knipoog naar Jean Baptiste Claes, de oprichter van JBC. De figuurtjes beleven de gekste avonturen in de tuin en het grote boomhuthuis van opa Jean.

Naast de traditionele JBC kindercollectie met onder andere kleding van Studio 100 zullen er ook andere merken zoals het Belgische merk Froy & Dind beschikbaar zijn. Die merken werden door JBC geselecteerd op basis van gemeenschappelijke waarden zoals duurzaamheid en het lokale aspect.

Feestelijke opening

Door de coronacrisis bleef de feestelijke opening van Quartier Bleu uit waardoor ook de nieuwe vestiging van JBC gesloten bleef. “We zijn erg blij dat we onze winkel eindelijk kunnen openen, al is het zonder de toeters en bellen die we daarvoor oorspronkelijk in gedachten hadden”, zegt Bart Claes, CEO van JBC. “Momenteel passen we strikt alle nodige veiligheidsmaatregelen toe. Zo zal het boomhuthuis, het hart van deze winkel, nog even gesloten blijven, maar zelfs dan blijft onze JBC K’dee misschien wel de mooiste kinderwinkel van België.”