Japanse Tuin licht op ter nagedachtenis van overleden kinderen Emelie Wojcik

08 december 2019

20u48 2 Hasselt Een honderdtal ouders, grootouders en andere familieleden van overleden kinderen verzamelden zondagavond in de Japanse Tuin. Ze deden dat naar aanleiding van Wereldlichtjesdag, de dag waarop wereldwijd overleden kinderen herdacht worden.

Tijdens een sereen herdenkingsmoment werd poëzie voorgelezen en speelden enkele muzikanten ingetogen liedjes. Terwijl de familieleden naar de herdenking luisterden, schitterden op de achtergrond de lichtjes van hun overleden dierbaren. Het herdenkingsmoment werd afgesloten met het voorlezen van de namen van een veertigtal overleden kinderen die gedurende de avond een lichtje hadden gekregen. “Het is de eerste keer dat de Stad Hasselt een evenement voor Wereldlichtjesdag organiseert”, zegt schepen van bevolking Joske Dexters (N-VA). “Ik hoor van veel mensen dat ze hier veel kracht uit putten, dat geeft ons als stad natuurlijk een zekere voldoening en aanzet om dit evenement ook in de toekomst te organiseren.”

Wie ook veel kracht uit de herdenking putten zijn Koen Suys en zijn dochter Julie. De twee verloren vier jaar geleden hun geliefde neef Brecht, een jongen van negentien jaar, aan een hartstilstand. “Mijn neef was een erg gevoelige jongen die van de natuur hield”, zegt Julie. “Hij had een passie voor vleesetende plantjes en hij was zelfs zo creatief dat hij zijn passie deelde op YouTube.” Koen vult aan: “Brecht ligt begraven in Erpemere. Aangezien dat niet bij de deur is, wilden we hem vandaag komen herdenken. Vlak na zijn begrafenis vond er in Aalst namelijk ook zo'n herdenking plaats. Dat deed ons toen zoveel deugd dat we vandaag besloten om ook bij deze herdenking aanwezig te zijn.” Speciaal voor de gelegenheid bracht Koen een zelfgemaakte kaarsenhouder mee. “Op de houder staan allemaal foto’s van Brecht. Hoewel alle kinderen sowieso een eigen lichtje kregen, ben ik toch blij dat ik dit kaarsje ook speciaal voor Brecht heb kunnen aansteken.”

Het herdenkingsmoment in de Japanse Tuin was een initiatief van de Stad Hasselt in samenwerking met Huis van het Kind Hasselt, Met lege handen, OVOK, Missing You en gespreksgroep Similes. Wie dat wou, kon na de herdenking bij deze partners terecht voor een goed gesprek.