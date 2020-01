Japanse Tuin heeft nieuwe coördinator: “Als Limburgs Japanoloog uit zusterstad Itami lijkt de job op mijn lijf geschreven" Emelie Wojcik

09 januari 2020

14u12 0 Hasselt Na een verblijf van zes jaar in Itami, de Japanse zusterstad van Hasselt, keert Carl De Coster (31) terug naar Limburg om er hoofd te worden van zijn geliefkoosde Japanse Tuin. Als coördinator wil de Japanoloog uit Dilsen-Stokkem zowel de rust in de tuin vrijwaren als meer mensen bekend maken met het Hasseltse stukje Japan.

De Coster neemt in zijn functie vooral logistieke taken op. “Het is de bedoeling dat ik evenementen en activiteiten ga bedenken, cureren en uitvoeren”, zegt De Coster. “Daarbij is het belangrijk dat ik oog heb voor de authenticiteit van de tuin. In dat opzicht is het wel handig dat ik Japanoloog ben, maar hoewel dezelfde opleiding genoten heeft, was dat zeker geen vereiste. Vooral mijn commercieel inzicht dat ik de laatste jaren bij mijn job in Japan heb gekregen, zal van pas komen bij deze functie.”

Toen De Coster nog in Japan verbleef, werkte hij namelijk bij Konishi in de Japanse stad Itami. Dat is een importbedrijf van Belgische bieren dat destijds op de kar van de verzustering tussen Itami en Hasselt is gesprongen. “Als Limburgs Japanoloog uit zusterstad Itami lijkt de job op mijn lijf geschreven. De hele situatie lijkt dan ook heel toevallig, maar eigenlijk vallen de puzzelstukjes gewoon op hun plaats. Het bedrijf waar ik vroeger werkte, heeft zich namelijk in Itami gevestigd juist door de bestaande banden met Hasselt. Het is natuurlijk wel toevallig dat ik drie weken na terugkomst op Limburgse bodem meteen zo'n ontzettend mooie functie aangeboden krijg.”

Authenticiteit

De kersverse coördinator wil van de Japanse Tuin een trekpleister maken en er tegelijkertijd op toezien dat de tuin haar authenticiteit behoudt. “Het is voor mij belangrijk dat de relatie tussen mens en natuur centraal staat in de Japanse Tuin”, vertelt de Japanoloog. “De tuin is een plaats van rust, sereniteit en meditatie, maar heeft ook bezoekers nodig die interageren met de natuur. Ik wil dus de banden van de tuin met de lokale gemeenschap versterken om op die manier nieuwe initiatieven uit te werken. Zo hoop ik meer bezoekers van buiten Limburg en zelfs buitenlandse toeristen aan te trekken."

Wat de nieuwe initiatieven betreft, zijn er voorlopig nog geen concrete plannen. Wel is zeker dat populaire evenementen en activiteiten zoals het kersenbloesemfestival, de theeceremonies en het manga- en cosplayfestival blijven bestaan. Zo opent de Japanse Tuin op 28 maart 2020 na een winterstop weer de deuren voor het kersenbloesemfestival. “Mochten de bloesems eerder bloeien, verschuiven we deze datum alsnog naar voren", aldus De Coster. De uiteindelijke openingsdatum wordt via de website gecommuniceerd.