Jane Goodall ontvangt eredoctoraat van UHasselt EWH

08 januari 2020

17u22 0 Hasselt UHasselt reikt op 12 maart een eredoctoraat uit aan dr. Jane Goodall. De universiteit bekroont hiermee de indrukwekkende carrière van de Britse antropologe en biologe. Voor de gelegenheid brengt Goodall die dag een bezoek aan Limburg waarbij ze halt houdt bij enkele regionale natuurgebieden en klimaatprojecten.

Al bijna een halve eeuw zet Jane Goodall zich met het Jane Goodall Institute in voor natuurbehoud. “Met dit eredoctoraat brengen we hulde aan het werk en grenzeloze engagement van dr. Jane Goodall op vlak van natuurbescherming en dierenwelzijn”, zegt Luc De Schepper, rector van UHasselt. “Jane Goodall inspireert niet alleen onze studenten en collega’s in het vakgebied biologie, haar werk is een inspiratie voor iedere wetenschapper. Haar veertigjarige studie naar het sociale en familiale leven van chimpansees was ronduit baanbrekend en de methodes die zij in haar onderzoek ontwikkelde zijn de standaardnorm geworden.”

Het Jane Goodall Institute België is vereerd dat hun stichter een eredoctoraat krijgt van de Universiteit Hasselt. “Haar hele leven lang zet dr. Jane Goodall zich in voor het welzijn en de bescherming van dieren, en we zijn dankbaar dat haar werk deze erkenning mag ontvangen”, zegt Anouska Plasmeijer, executive director van het Jane Goodall Institute Belgium. “Er is in deze wereld nog heel wat om voor te strijden. Dat tonen ook de vele jonge mensen, vastberaden om van de wereld een betere plek te maken. Deze jongeren inspireren ons om de hoop niet op te geven, want het is nog niet te laat om zaken te veranderen. Als iedereen meehelpt, is alles nog mogelijk.”

Bezoek aan Limburg

Tijdens haar bezoek aan Limburg is Goodall te gast op de viering van 30 jaar Regionaal Landschap Kempen en Maasland. “Jane Goodall is een wereldautoriteit die veel verder gaat dan haar vakgebied. Ze slaagt er moeiteloos in om mensen te overtuigen dat het beschermen van natuur ook onszelf beschermt”, zegt Ignace Schops, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw. “Het is die boodschap die we als Regionaal Landschap Kempen en Maasland al 30 jaar uitdragen.”

Ook het Nationaal Park Hoge Kempen en de Ecotron Hasselt University mogen een bezoek van dr. Goodall verwachten. “In de Ecotron Hasselt University wordt in dertien hoogtechnologische ecosysteemkamers het klimaat van de toekomst nagebootst", aldus De Schepper. “Dit biedt ons inzicht in de ware impact die klimaatverandering op onze natuur zal hebben. We zijn dus vereerd dat we Jane Goodall mogen ontvangen, zij maakt jong en oud immers bewust van de rol die ze kunnen spelen in de aanpak van globale uitdagingen.”

Als afsluiter van haar bezoek aan Limburg geeft de Britse een publieke lezing in de Limburghal in Genk.