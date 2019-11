Jambon zet Limburg opnieuw aan de knoppen: “Provincie moet SALK-uitvoeringsplan verder realiseren” Dirk Selis

05 november 2019

13u51 0 Hasselt De Limburgse deputatie leek ten dode opgeschreven en de verhuisdozen in het provinciehuis stonden nog net niet klaar. Maar gisterenavond zette minister-president Jan Jambon in het Huis van de Limburgse Ondernemer de Limburgse deputatie terug op scherp. Jambon kwam het regeerakkoord toelichten voor een zestigtal ondernemers.

Het driehonderd pagina’s tellende regeerakkoord is intussen al uitgebreid bediscussieerd. Ook Voka – KvK Limburg heeft haar analyse al enkele weken klaar. Een analyse waar heel wat positieve elementen voor ons socio-economisch bestel naar voor komen. Toen minister-president Jambon de extra investeringen in mobiliteit, onderwijs en innovatie nogmaals benadrukte, werd er goedkeurend geknikt in de zaal. “Maar het uitblijven van een algemene, slimme kilometerheffing en de cut in economische subsidies baart ons nog steeds zorgen”, temperde Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg meteen het enthousiasme.

Doodgravers opnieuw in poleposition

Jambon ging nadien dieper in op de Limburgse accenten in het regeerakkoord. Met onder andere de uitbreiding van de UHasselt, blijvende ontwikkelingskansen voor Limburg binnen het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de intentie om onze infrastructuur aan te pakken staan er heel wat van Voka – KvK Limburg haar verkiezingsprioriteiten in het regeerakkoord. “Maar hoe zal dit laatste geconcretiseerd worden?”, wou Kris Claes, directeur belangenbehartiging, graag weten. Het antwoord was even verrassend als duidelijk. “Een taskforce moet nu bepalen welke werken uit het oorspronkelijke SALK-uitvoeringsplan niet gerealiseerd zijn. Nadien krijgt de deputatie het initiatief om hiermee aan de slag te gaan, mét ruggensteun van de Vlaamse regering”, besloot Jambon. En zo komen de doodgravers van de provincie opnieuw in poleposition.