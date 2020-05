Jagers herstellen grasveld Le Refuge dat door everzwijnen werd verwoest Birger Vandael

30 mei 2020

14u27 7 Hasselt Ruim twee weken geleden werden de grasvelden aan Bed & Brakfast ‘Le Refuge’ in Kiewit volledig omgewoeld door een rotte everzwijnen. Deze zaterdag stuurde Wildbeheereenheid Hasselt-Oost enkele jagers naar de terreinen om het grasveld op te ruimen en opnieuw in te zaaien. “We hopen dat alles tijdig klaar geraakt voor de heropening", vertelt uitbaatster Marie-Lisette.

De everzwijnen gingen die nacht driest te werk. Het terrein bleef achter als een waar oorlogsveld, vol kraters en zandhopen. “Toen we ‘s morgens wakker werden, zijn we echt geschrokken. Momenteel mogen we niet openen door de crisis, maar moesten we open zijn, dan hadden we toch de deuren moeten sluiten. Het was echt een puinhoop en we zaten met de handen in het haar.”

Wekenlang zochten de uitbaters naar een oplossing. “We hebben allerlei instanties gecontacteerd, maar werden van het kastje naar de muur gestuurd. Het enige wat men ons kon vertellen, is dat we een elektriciteitsdraad moesten aanleggen, zodat de everzwijnen niet zouden terugkeren."

Betongaas

Tot twee afgevaardigden van Wildbeheereenheid Hasselt-Oost ter plaatse kwamen. “Zij vertelden ons dat betongaas de enige remedie is tegen everzwijnen. Dit moet je dan tot diep in de grond steken, zodat ze - in tegenstelling tot bij prikkeldraad - niet onder de draad kunnen graven. Vandaag zijn mijn man en zoon hier de hele dag aan bezig. Een terrein van 850 vierkante meter voorzien van betongaas, dat is niet op één twee drie gebeurd.”

Bovendien stuurde Hasselt-Oost ook een ploeg ter plaatse die de puinhoop op het terrein zal herstellen. “We hebben door deze gebeurtenissen een extra kostenplaatje, maar dit gebaar wordt wel ten zeerste geapprecieerd. Zo kan onze gazon toch herstellen voor de zomer. Ideaal is dit allemaal niet, maar we hebben geen keuze.”