Ivo Belet verlaat de Hasseltse politiek EWH

30 januari 2020

18u01 0 Hasselt CD&V-raadslid Ivo Belet verlaat de Hasseltse gemeenteraad om zich te focussen op zijn Europese activiteiten in Brussel. Hij richt zich nu volledig op zijn functie als adjunct-kabinetschef van Dubravka Suica, de Kroatische vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Het voormalige raadslid verlaat de Hasseltse politiek naar eigen zeggen met gemengde gevoelens. “In 2006 ben ik voor het eerst verkozen door de Hasselaren, en tot op vandaag heb ik onafgebroken mogen deel uitmaken van de gemeenteraad”, aldus Belet. “Maar nu ben ik professioneel een andere weg aan het inslaan, en is de combinatie met het gemeentelijke mandaat helaas niet langer mogelijk. Daarom maak ik graag plaats voor eerste opvolger Hubert Lenssen, een man met een pak ervaring in de Hasseltse politiek. Ik wil ook graag alle Hasselaren die al die jaren in mij hun vertrouwen hebben gesteld, warm danken voor hun steun.”

Ook fractieleider Gerald Corthouts benadert het vertrek van Belet met gemengde gevoelens. “Voor velen van ons was hij een mentor, steeds bereikbaar, met een luisterend oor en goede raad. Hij was een politiek ‘voorbeeld’ in vele opzichten en hij zal dan ook gemist worden. We zijn hem dan ook dankbaar voor de vele jaren dat hij zich met enthousiasme heeft ingezet voor Hasselt en we wensen hem datzelfde enthousiasme toe in zijn nieuwe professionele uitdaging.”

Ivo Belet was van 2004 tot juli 2019 Europarlementslid voor CD&V. Bij de jongste parlementsverkiezingen steunde hij de Europese CD&V-lijst vanop de voorlaatste plek met 71.408 voorkeurstemmen. Belet was sinds 2006 onafgebroken lid van de Hasseltse gemeenteraad.

