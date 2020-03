Italiaans ijssalon Mama Leone opent de deuren in volle lockdown Emelie Wojcik

13 maart 2020

20u41 0 Hasselt In Hasselt heropent dit weekend ijssalon Mama Leone, het voormalige IJs van de Smaak. Aangezien je er vanaf dit weekend enkel ijsjes kan afhalen, hoeft de zaak immers niet dicht te blijven. “Ik ben benieuwd of er morgen klanten zullen zijn, maar aangezien een vijftal buren ook hun zaak openen, heb ik er vertrouwen in”, glundert zaakvoerder Frank Bijnens.

Bijnens verhuisde vorige jaar op het eind van het ijsseizoen zijn zaak naar het aanpalende pand aan Het Borrelmannetje in de Maastrichterstraat. Wat volgde, waren maandenlange verbouwingen om zijn zaak tip top in orde te krijgen tegen de opening in maart. “Ik ben eigenlijk toe aan vakantie”, grapt Bijnens. “Maar tegelijk heb ik ook heel veel zin om morgen de zaak te openen.”

Het vernieuwde Mama Leone is een stuk groter dan IJs van de Smaak. “In de nieuwe zaak kunnen mensen normaal gezien aan een tafeltje hun ijsje opeten”, vertelt Bijnens. “Maar tot de lockdown is opgeheven, mogen we die optie niet aanbieden. Je zal hier morgen dus geen stoelen zien, hopelijk wel klanten!”

Openen in volle coronatijden vindt Bijnens vooral spannend. “Maar ja, de opening stond nu al zo lang op de planning. Ik kon moeilijk anders. Toch probeer ik in te spelen op de actualiteit. Zo kunnen klanten bij aankoop van een ijsje een reis naar Italië winnen. Of dat er niet een beetje over gaat? Nee, we draaien Italiaans ijs en dus is het de perfecte prijs. Bovendien heb ik er vertrouwen in dat we weldra weer allemaal mogen gaan en staan waar we willen.”

Meter afstand

“Verder neem ik voldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat klanten alsnog een kijkje komen nemen. Zo plak ik binnenkort een grote pijl op de vloer om klanten te tonen dat ze een meter afstand moeten houden van elkaar. Ook hoop ik een hoge score te behalen bij de voedselinspectie. Maar eigenlijk heb ik wel vertrouwen dat er klanten zullen opdagen. Vijf buren openen hun zaak dit weekend immers ook. Samen staan we sterk als handelaars van het Maastrichterstraatje. Dat zet ik dan ook in de verf in het ijssalon. Zo kan je bij ons vanaf dit weekend een ‘ijsje Quartier Bleu’ bestellen. Heel lekker!”

Zin gekregen in een ijsje Quartier Bleu? Begeef je dan zaterdag 14 maart tussen 12 en 20 uur naar Mama Leone op de Maastrichterstraat 40. Let wel: neem je voorzorgen. Bij een grieperig gevoel gaat een gezond verstand boven ijs.