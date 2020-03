Irish Times Pub viert St. Patrick's Day voor horecastop Emelie Wojcik

13 maart 2020

22u34 0 Hasselt In de Hasseltse Irish Times Pub wordt vrijdagavond onofficieel St. Patrick’s Day gevierd. Normaal gezien wordt de nationale feestdag van Ierland pas op 17 maart gevierd, maar door de coronacrisis voelen de Hasseltse Ieren zich momenteel genoodzaakt om het feest eerder te vieren.

“We hadden al het promomateriaal voor het feest alvast in huis”, klinkt het bij de pub. “Het was dus een logische beslissing om het feest te vervroegen. Toch moesten we onze feestplanning aanpassen. Zo hadden we Ierse artiesten geboekt, maar die geraakten uiteraard niet meer in België. Het feest van vanavond is kleinschalig en zonder live muziek.”