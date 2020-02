Internationale Dag van de Moedertaal: cursisten Nederlands nemen de taal onder de loep Emelie Wojcik

21 februari 2020

06u20 0 Hasselt Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ gevierd. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. In het PCVO Moderne Talen in Hasselt staat elke dag in het teken van die diversiteit. Daar kunnen studenten maar liefst zestien talen leren, waaronder ook het Nederlands. Vijf cursisten vertellen hoe het is om een van de Belgische landstalen aan te leren. “Vooral de lidwoorden zijn aartsmoeilijk, waarom hebben jullie daar in godsnaam geen duidelijke regels voor", klinkt het bij de cursisten.

Fadoua Yachouti (25) volgde nog maar zeven maanden geleden de liefde richting Sledderlo, maar spreekt Nederlands alsof ze hier al zeven jaar woont. “Mijn man en ik hebben elkaar leren kennen via sociale media. Hij woont in België dus ik ben hem vanuit Marokko gevolgd. Toen ik hier pas woonde, voelde ik me eenzaam. Ik heb hier immers geen familie. Nu ik Nederlands kan spreken, leg ik makkelijker contacten. Ook op deze school heb ik heel wat nieuwe vrienden leren kennen.” Naast Nederlands, spreekt Fadoua ook nog andere talen. “Mijn moedertaal is Arabisch, dat is een hele andere taal dan het Nederlands. Een van de verschillen is bijvoorbeeld dat jullie de werkwoorden op de tweede plaats in de zin zetten. In het Arabisch zet je dat meteen vooraan. Toch zie ik ook gelijkenissen. Zo lijkt het woordje ‘suiker' heel hard op het Arabische ‘sakar’. Naast Arabisch spreek ik ook nog Frans. Dat is handig voor deze cursus want heel wat Nederlandse woorden zijn afgeleid van het Frans.

De Irakese Ahmed Allami (29) droomt ervan om na zijn lessenreeks Nederlands een opleiding tot elektricien te volgen. “Vijf jaar geleden kwam ik van Irak naar Europa omdat het gevaarlijk is in mijn land. Toen was Hasselt de eerste stad die ik bezocht. Ik vond het meteen een mooie stad, vooral de gebouwen zoals het stadhuis vindt ik prachtig. Nu ik in Hasselt woon, vind ik dat ik Nederlands moet leren praten. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Zo vind ik het moeilijk om in de les de juiste lidwoorden te gebruiken in de oefeningen. Het is namelijk vrij onduidelijk wanneer je ‘de' of ‘het’ moet gebruiken. Maar gelukkig belemmert me dat niet als ik de taal probeer te spreken. Nederlands klinkt trouwens heel anders buiten de schoolmuren. Zo leren we in de klas moeilijke onregelmatige vormen van de verleden tijd zoals 'ik at’. Maar als ik met mensen buiten de school praat, merk ik vaak dat ze eerder de makkelijke vorm 'ik ging eten' zeggen. Dat is dus een meevaller!”

De gemotiveerde Husam Sisalem (20) van Palestina woont sinds januari vorig jaar in Lommel en volgt sinds september Nederlandse les in Hasselt. “Ik neem elke weekdag de bus richting Hasselt en terug. Dat is een beetje moeilijk, maar ik heb het er voor over. Lommel is een mooie stad, maar in Hasselt kan ik op een erg snel tempo Nederlands leren." Voor Husam les volgde aan het PCVO, studeerde hij al Nederlands op zichzelf. “Ik ben namelijk heel erg geïnteresseerd in talen. Zo wil ik als ik klaar ben met Nederlands ook nog Engels en Spaans leren. Maar mijn grote droom is om in Hasselt of Leuven fysiotherapie te studeren. Toen ik pas op deze school zat, vond ik Nederlands erg gemakkelijk. Maar toen de grammatica in de lessen aan bod kwam, ben ik toch van mening veranderd. Vooral de lidwoorden zijn aartsmoeilijk, waarom hebben jullie daar in godsnaam geen duidelijke regels voor? Ik geef eerlijk toe, het is niet altijd leuk om elke weekdag zo intensief les te volgen. Maar als je een doel hebt, moet je er iets voor over hebben!”

Lilian Abrat (23) komt van Syrië maar woont nu al bijna een jaar bij haar familie in Kuringen. “Ik studeer Nederlands om met de mensen rondom mij te kunnen communiceren, maar ook vooral omdat ik momenteel voor tandarts studeer. Ik wil hier mijn leven opbouwen. Dan is het natuurlijk erg belangrijk om de lokale taal te leren. Eigenlijk vind ik Nederlands niet zo moeilijk. Toch zijn er heel wat verschillen met mijn moedertaal Arabisch. Zo lezen wij in het Arabisch alles van rechts naar links, in het Nederlands is dat omgekeerd. Ook lidwoorden zijn onbestaande in mijn moedertaal. Ik denk dat daardoor zoveel studenten er moeite mee hebben.”

Nima Sherpa (27) van Nepal heeft er al heel wat jaren als student opzitten. “Ik ben afgestudeerd aan de UCLL in Leuven als bedrijfsmanager. Die opleiding volgde ik in het Engels. Momenteel leer ik Nederlands om op die manier een job in de logistiek te pakken te krijgen. Maar ik vind Nederlands helemaal niet gemakkelijk. Er zijn namelijk helemaal geen overeenkomsten met mijn moedertaal Sherpa. Ook ik val over de lidwoorden. Het is moeilijk om te weten wanneer een woord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is. Gelukkig helpt mijn kennis van het Engels mij soms om bepaalde woorden zoals bijvoorbeeld ‘what' en ‘wat’ te herkennen. Naast Sherpa, Nederlands en Engels, spreek ik ook nog Indisch, Nepalees en een heel klein beetje Frans. Maar Nederlands blijft toch een werkpunt. Ik werk momenteel namelijk als weekendkracht in de IKEA. Daar vragen klanten in alle mogelijke Nederlandse accenten regelmatig om mijn hulp. Dat is soms lastig te verstaan.”