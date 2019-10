Inspiratieontbijt ontvangt Gert Roeckx in ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’ DSS

08 oktober 2019

16u42 0 Hasselt Ondernemers die voorsprong willen nemen, moeten noodgedwongen innoveren. Dat bewees Gert Roeckx tijdens het Inspiratieontbijt van Voka - Kamer van Koophandel Limburg. Hij kwam als country manager Belux van Signify, het vroegere Philips Lighting, uitleggen hoe ze van verlichting niet langer een product, maar een dienstverlening maken.

Met een wereldwijde jaaromzet van 6,4 miljard euro en meer dan 44 miljoen ‘connected’ lichtpunten is Signify een belangrijke speler in de verlichtingssector. Dat weerhoudt de onderneming niet om blijvend te innoveren. “Wij bieden onze verlichting aan als dienstverlening. We sluiten daarom contracten af met onze klanten en koppelen daar concrete KPI’s aan vast”, legt Gert Roeckx uit. Hij haalt het voorbeeld van de Waalse gewestwegen aan. “Daar moeten we de oude verlichting vervangen door onze slimme lichtoplossingen. Die maken het mogelijk om ‘s nachts de verlichting van op- en afritten automatisch te dimmen als er geen verkeer langs rijdt. Onder meer die besparingen gieten we bij de contractonderhandelingen in een KPI, net als de uptime van de verlichting en het geïnstalleerde vermogen van de lampen.”

Limburgse primeurs

In Limburg kon Signify bovendien al een paar keer met primeurs uitpakken. “Het stadion van Sint-Truiden was de eerste locatie waar we onze innovatieve LED-sportveldverlichting installeerden. En binnenkort neemt Corda Campus onze smart pole in gebruik. Dat is een lichtpunt met 5G en wifi-functies waardoor je er heel wat internet of things-toepassingen op kan aansluiten”, zegt de Signify-countrymanager. “In tijden van klimaatverandering zijn ondernemingen niet het probleem, maar een deel van de oplossing. Ze maken met hun technologische innovaties vandaag al het verschil. Signify doet haar duit al jaren in het zakje door het ‘Koop licht, geen lampen’-principe. Het is mooi om te zien dat het op deze constructieve en positieve manier haar bijdrage levert aan de economie van de toekomst”, besluit Francis Wanten, voorzitter van Voka - KvK Limburg.