Inschrijvingen aan Hogeschool PXL van start DSS

01 juli 2019

18u43 0 Hasselt De inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar aan Hogeschool PXL zijn maandag van start gegaan. Nieuw is dat er voortaan niet meer alleen voor bachelors- en masters, maar ook voor graduaatsopleidingen wordt ingeschreven. Een nieuw onderwijsniveau in het hoger onderwijs.

“Na jaren van voorbereiding worden de graduaatsopleidingen nu echt concreet. Het opleidingsaanbod van Hogeschool PXL wordt uitgebreid met zestien nieuwe studierichtingen”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. Graduaatsopleidingen zijn tweejarige opleidingen waarin werkplekleren centraal staat. De inschrijvingsperiode loopt van 1 juli tot en met 10 juli en van 12 augustus tot en met 13 september. “Nieuw is dat er vanaf 22 augustus ook op donderdagavond kan worden ingeschreven. We doen dat voor werkstudenten, voor wie een vakantiejob heeft en voor ouders die zich overdag niet kunnen vrijmaken. Zo hoeft niemand vrijaf te nemen om in te schrijven aan onze hogeschool”, aldus Heidi Croes, directeur onderwijs en studentenbeleid. De eerste drie nieuwe studenten werden feestelijk ontvangen door algemeen directeur Ben Lambrechts, met een bloemetje en een PXL-hoodie.