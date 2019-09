Infrabel voert grote onderhouds- en vernieuwingswerken uit aan de spoorinfrastructuur van de spoorlijn Hasselt - Tongeren Lien Vande Kerkhof

08 september 2019

09u24 0 Hasselt De noodzakelijke onderhouds- en vernieuwingswerken die Infrabel dit najaar uitvoert aan de spoorlijn Hasselt - Tongeren zijn succesvol van start gegaan. “Het zijn werken die noodzakelijk zijn om een veilig, stipt en kwalitatief spoorwegnet te kunnen blijven garanderen aan onze klanten, de gebruikers van het spoor”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Er kunnen geen treinen rijden tijdens de verschillende werkweekends maar de NMBS legt wel vervangbussen in tussen Hasselt en Tongeren.”

Infrabel werkt permanent aan het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur in België, zo ook op de strategische spoorlijn Hasselt – Tongeren. “Modernisering voor veiligheid, stiptheid en kwaliteit staan staan bij ons centraal", stelt Petit. “Verspreid over verschillende werven op het 25 km lange spoortraject worden er sporen, dwarsliggers, ballast (steenslag), bovenleidingen en overwegen gemoderniseerd.”

11 weekends

Deze werkzaamheden gebeuren gefaseerd tijdens 11 weekends: alle weekends in september en oktober en de laatste twee weekends van november, en dit telkens van zaterdag 5u ‘s ochtends tot maandag 4u ’s ochtends. De belangrijkste werken vinden plaats aan het station van Hasselt, het baanvak Hasselt - Bilzen, het baanvak Bilzen en het station van Tongeren. Deze werkzaamheden zijn een vervolg van een eerdere werffase (eind 2016 – voorjaar 2017) toen er kleinere moderniseringswerken op de spoorlijn 34 werden uitgevoerd én van het marathonwerkweekend (72 uur non-stop werken) in augustus 2017.

Vervangende bussen

Tijdens de 11 werkweekends is er op zaterdag en zondag geen treinverkeer mogelijk. NMBS legt vervangbussen in voor de reizigers tussen Hasselt en Tongeren (in beide richtingen) met haltes in alle tussenliggende stations en stopplaatsen (Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Tongeren). De uurregeling van de bussen is afgestemd op die van de treinen en is vooraf aangekondigd in de betrokken stations en op de website www.nmbs.be.

Wegenwerken

Tijdens deze werken worden twee overwegen in Diepenbeek (Bentstraat en Peperstraat) en drie in Bilzen (Boomstraat, Nijverheidsstraat en Hasseltsestraat) volledig vernieuwd waarbij de oude overwegbekleding (hout of beton) wordt vervangen door nieuwe rubberen matten. De sporen, dwarsliggers, ballast (steenslag) en onderlaag worden eveneens vernieuwd en er gebeuren ook wegeniswerken. In het kader van de modernisering van de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Tongeren gebeuren er ook onderhoudswerken aan verschillende overwegen op dit traject. Door deze werken zullen er 11 overwegen (5 in Diepenbeek, 4 in Bilzen, 2 in Hoeselt) in bepaalde periodes worden afgesloten voor alle verkeer. In samenspraak met de gemeenten wordt een omleiding voorzien.

Meer info over deze werken vindt u via de volgende link: https://infrabel.be/nl/vernieuwingswerken-spoorlijn-tussen-hasselt-en-tongeren