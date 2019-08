Influencers moeten Hasselt op de kaart zetten Lien Vande Kerkhof

22 augustus 2019

14u29 0 Hasselt Hoe het Hasseltse stadscentrum doen heropleven? “Met influencers, bloggers en instagrammers,” zeggen het stadsbestuur en centrummanager Christiaan Kastrop. “We gaan op zoek naar dé socialemediagebruiker van Hasselt: iemand die Hasselt op de kaart kan zetten.”

“Het project krijgt de naam Hasselt Gewijs,” verduidelijkt Kastrop. “We willen mensen aanmoedigen om Hasselt in al haar facetten - culinair, cultureel, winkels, hotspots... in de kijker te zetten op een eigentijdse manier.”

20 creatievelingen

En dus gaat de zoektocht naar 20 creatievelingen vanaf deze week verwoed van start: vloggers, bloggers, fotografen of gewoonweg fervente socialemediagebruikers kunnen hun kandidatuur indienen door, naast hun motivatie en portfolio of account, drie foto’s in te sturen waaruit blijkt wat Hasselt voor hen betekent.

Wedstrijd

In vier verschillende rondes - verspreid van september tot december - nemen de uitverkoren vindingrijke bollebozen het vervolgens tegen elkaar op. De thema’s van de rondes draaien stuk voor stuk rond Hasselt als shoppingstad: ‘modegewijs’, ‘herfstshoppen’, ‘winterland’ en ‘kerstshoppen’. “Aan de hand van verschillende opdrachten gelinkt aan deze thema’s zal blijken wie Hasselt als influencer het beste in the picture zet. Wat er uiteindelijk te winnen valt? Ik kan alleen verklappen dat er een serieuze prijzenpot aan vast hangt. De wedstrijd is gebaseerd op gelijkaardig project uit Duitsland dat uitmondde in een groot succes.”

Het kickoff-evenement vindt plaats op 19 september op ‘t Scheep en de winnaar wordt bekend gemaakt op het slotevent op 16 december.