Inbrekersbende die Limburg teistert vanavond in FAROEK BVDH

24 september 2019

17u03 0

In de aflevering van FAROEK vanavond worden camerabeelden vrijgegeven van een inbrekersbende die al maanden Limburg, Vlaams-Brabant en Luik teistert. Ze slaat toe in bedrijven, handelszaken en bij mensen thuis. Verschillende slachtoffers hebben hen al op heterdaad betrapt, maar de inbrekers kunnen telkens ontkomen. “Ik durf ’s morgens niet meer alleen naar beneden”, vertelt Bianca, die in juni geconfronteerd werd met de daders. “Ik blijf daaraan denken.” De politie bezorgde FAROEK bewakingsbeelden waarop de inbrekers duidelijk te zien zijn. Hopelijk kunnen de tips van kijkers helpen om de bende zo snel mogelijk op te rollen. De aflevering start rond 22.35 uur op VTM.