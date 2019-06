Inbrekers slaan op de vlucht RTZ

04 juni 2019

19u44 1

Langs de Walenstraat in Hasselt probeerden dieven omstreeks 01.30 uur in te breken in een pand. De daders forceerden daarbij een raam. Vermoedelijk omwille van het alarm sloegen ze zonder buit weer op de vlucht.