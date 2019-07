Inbrekers op ronde RTZ

04 juli 2019

Langs de Abelenstraat in Runkst bij Hasselt zijn dieven woensdag binnengedrongen in een woning. De daders braken een deur open en doorzochten het huis. Op het eerste zicht lijkt er geen buit te zijn. Ook langs de Genkersteenweg drongen dieven ‘s nachts binnen in een pand. Daar konden ze wel een som geld buitmaken. Langs de Molenstraat in Spalbeek kreeg de politie melding van een derde inbraak. Daar was de precieze omvang van de buit nog niet bekend.