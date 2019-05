Inbrekers op pad RTZ

31 mei 2019

17u20 0

Aan de Kiezelstraat in Hasselt probeerden dieven vrijdagochtend om via een raam binnen te dringen in een handelszaak. Gelukkig kregen de daders het raam niet open. Aan de Alkenstraat konden boeven helaas wel een raam open breken. Ze doorzochten een huis en gingen aan de haal met een som geld.