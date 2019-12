Inbrekers op pad in Hasselt BVDH

11 december 2019

Tussen dinsdagavond en woensdagochtend zijn er in Hasselt opnieuw minstens vier inbraken geweest. In de Maastrichtersteenweg drongen dieven binnen in een appartement, waar ze met een tv aan de haal gingen. In de Kuilbergstraat openden ze een schuifraam aan de achterzijde van de woning en gingen ze aan de haal met juwelen. Verder verschaften onbekenden zich toegang tot een woning in de Heidebloemstraat en ook hier bedroeg de buit enkele juwelen. Op een bouwwerf aan de Ranonkelstraat ontvreemdden dieven ten slotte twee verlengkabels.