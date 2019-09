Inbreker heeft 70 gram speed in zijn onderbroek RTZ

27 september 2019

15u58 0 Hasselt D e politie Limburg Regio Hoofdstad Heeft woensdagochtend een inbreker kunnen vatten aan de Geraertsstraat in het centrum van Hasselt. Getuigen zagen hoe de man omstreeks acht uur probeerde binnen te breken in een studentenhuis.

Ter plaatse vonden agenten inderdaad een man die was binnen gedrongen in het studentenhuis. Hij had al geprobeerd om verschillende deuren van de studentenkamers te openen. De verdachte was duidelijk onder invloed van drugs en kon geen zinnige verklaring geven voor zijn aanwezigheid in het studentenhuis. Tijdens een fouille bleek dat hij 70 gram speed in zijn onderbroek had zitten. De 32-jarige Hasselaar werd via de procedure snelrecht gedagvaard, en zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.