Inbraken regio Hasselt blijven dalen



MMM

26 juli 2019

Tijdens de eerste zes maanden van 2019 heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad 192 inbraken vastgesteld in de politiezone. Dat aantal was nog nooit zo laag.

Van 1 januari tot en met 30 juni werden er in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 192 inbraken gepleegd. “Vorig jaar waren er dit nog 204”, zegt korpschef Philip Pirard. “Concreet een daling van 40% vergeleken met 2016. Toen hadden we nog 314 woninginbraken in de zone.”

Woninginbraken is voor de politiezone één van de hoogste prioriteiten. De zone zette daarom sterk in op preventie via allerlei campagnes en het aanbieden van diefstalpreventieadvies.

“Het cameranetwerk in onze politiezone is een belangrijk hulpmiddel. Dit jaar hebben we al verschillende verdachten kunnen oppakken. Dit zorgt er ongetwijfeld ook voor dat de cijfers opnieuw gedaald zijn.” Tenslotte voeren de politieploegen van de zone ook gerichte patrouilles uit in de strijd tegen inbraken.