Inbraak in appartement RTZ

13 oktober 2019

Langs de Bosstraat in Hasselt zijn dieven zaterdag binnen gedrongen in een appartement. De daders konden er aan de haal gaan met enkele waardevolle spullen. De politie kreeg zaterdag ook nog melding van een inbraakpoging langs de Melbeekstraat in deelgemeente Rapertingen. Daar werd de deur wel beschadigd, maar raakten de dieven toch niet binnen.