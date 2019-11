In totaal 290 maanden cel uitgesproken voor drugslaboranten van Kiewitstraat Birger Vandael

21 november 2019

13u48 0 Hasselt De correctionele rechtbank van Hasselt heeft vier Nederlanders en twee Chinezen veroordeeld tot celstraffen van 45 tot 50 maanden cel voor de uitbating van een drugslab in de Kiewitstraat in Hasselt. Het zestal verblijft momenteel al in de gevangenis van Hasselt. De openbare aanklager verwees tijdens de behandeling naar de zware drugsproblematiek in Limburg: “Denk maar aan de dumpingen van drugsafval en de consequenties voor het milieu.”

De Nederlanders zijn 22, 36, 41 en 43 jaar oud, de Chinezen hadden een leeftijd van 51 jaar en 36 jaar. Vanaf januari dit jaar waren ze in Hasselt bezig met het vervaardigen van BMK. Dat is een stof die gebruikt wordt om amfetamine mee te maken. Ze huurden daarvoor een loods in het Hasseltse. Op 15 maart dit jaar vielen inspecteurs van politiezone Limburg Regio Hoofdstad binnen in het lab. Twee heren sloegen op de vlucht, maar werden later toch gearresteerd.

In de loods werden meerdere jerrycans en BMK aangetroffen. Bovendien maakten de beklaagden gebruik van geëncrypteerde smartphones, die werden aangekocht aan circa 1.500 euro. De speurders stelden vast dat de ketels in de loods van uitzonderlijk goede kwaliteit waren en dat de hoeveelheid grondstoffen en materialen wezen op een belangrijke investering. Men opereerde vanuit Nederland en er werd gebruik gemaakt van een huurauto met valse nummerplaat. In de loods werden nieuwe sloten en camera’s geplaatst om pottenkijkers op afstand te houden.

Voorbereid op langer verblijf

“De aangetroffen kledij en voedselvoorraad toont dat men was voorbereid op een langer verblijf voor de duur van de productie”, oordeelt de rechtbank in het vonnis. Men wijst daarbij op een gevulde frigo en diepvries. Bovendien stonden er in de loods ook geïmproviseerde bedden en een geïmproviseerde keuken.

De waarde van de stoffen die werden aangetroffen in de loods ligt tussen 100.000 en 200.000 euro. Het drugslab was nog in volle opbouw. De verdediging probeerde daarom de rechter ook te overtuigen van het feit dat deze zes slechts kleine garnalen in een groter netwerk waren.

Ruim 8.000 euro kosten per man

Twee personen kregen een celstraf van 45 maanden, de anderen moeten voor 50 maanden naar de cel. Ieder van de zes moet ook een boete betalen van 200 euro en staat in voor een zesde van de kosten van de publieke vordering. In totaal bedragen die kosten ruim 50.000 euro dus iedereen moet ruim 8.000 euro daarvan bijdragen.

Door het ontmantelen van het drugslab en het uitspreken van strenge celstraffen wordt een nieuwe massaproductie van drugs tegengehouden. Het drugsprobleem in Limburg is daarmee echter niet opgelost. In oktober dit jaar, toen deze zes al lang in de cel zaten, werden in Bocholt maar liefst 436 vaten vol chemisch drugsafval achtergelaten. Nog nooit werd in de politiezone CARMA zo veel chemische troep achtergelaten.