In plaats van trip naar Frankrijk: deze opa kampeert twee weken met de mobilhome aan schoolpoort voor kleindochter ADN

18 februari 2020

16u24

Bron: VTM Nieuws 0 Hasselt De 63-jarige Theo Jammaers had eigenlijk een vakantie naar Frankrijk gepland, maar het zijn dan toch 15 dagen kamperen voor een schoolpoort geworden. Alles om kleindochtertje Jule (2) in te kunnen schrijven op de Daltonschool in Hasselt.

De Daltonschool is een methodeschool die de nadruk legt op zelfstandig leren. Dit jaar zijn er amper twee plekjes vrij, de overige tien vrije plaatsen voor de 2,5-jarigen werden al ingenomen door broertjes en zusjes van bestaande leerlingen. Inschrijven kan officieel vanaf 2 maart, maar zondag zagen de ouders van Jule - die vlakbij wonen - tot hun verbazing een eerste ouderpaar post vatten aan de school. Ineens stond er een mobilhome voor de poort.

“Ik ben de tweede”

Opa Theo to the rescue, om ook kleine Jule zeker ingeschreven te krijgen. Hij zal in plaats van twee weken vakantie in Frankrijk nu twee weken in zijn mobilhome aan de schoolpoort doorbrengen.



“Vroeger waren dat ver-van-mijn-bedshows, maar nu sta ik er zelf voor. Als uw dochter vraagt om dit te doen, dan doe je dat gewoon, hè”, klinkt het bij de zestiger. Hij is blij dat hij er staat en denkt niet aan wijken. “Ik ben de tweede.” Dat moet dus goed komen. “Maar in dat systeem klopt toch iets niet, hè?”, werpt Theo nog op.

Centraal aanmeldingssysteem

Kamperen voor de schoolpoort zou inderdaad meer iets van het verleden worden; de vorige Vlaamse regering besliste dat er een centraal aanmeldingssysteem moest komen. Maar dat systeem is intussen op pauze gezet door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

“Alhoewel wij in Hasselt de nodige inspanningen hebben gedaan en ook een akkoord bereikt hebben met alle schoolnetten, heeft de minister op het laatste moment het decreet terug ingetrokken”, klinkt het bij onderwijsschepen Habib El Ouakili (sp.a). “Dit om het decreet verder te verfijnen, heb ik begrepen.” Weyts zelf schuift in een reactie de verantwoordelijkheid naar de scholen. Die kunnen zelf beslissen of ze willen werken met een digitale aanmelding, klinkt het.