In groep werken kan voortaan op De Werkplek in De Serre Emelie Wojcik

10 januari 2020

12u10 0 Hasselt Toen De Serre in december 2019 verhuisde van het Groenplein naar de Dr. Willemsstraat maakte de organisatie al bekend dat ze ook op de nieuwe locatie creatievelingen een plek zou gegeven. Op woensdag 15 januari 2020 wordt deze belofte vervuld met de realisatie van ‘De Werkplek’, een initiatief waarbij jonge ondernemers alle ruimte krijgen om te floreren.

De Werkplek is een productieve ruimte die jonge bezige bijen naar De Serre moet lokken. Het doelpubliek zijn student-ondernemers, jonge start-ups, freelancers of gewoon iedereen die liever niet alleen werkt.

Ook op het Groenplein was er al sprake van een werkplek. “We hebben vroeger al geëxperimenteerd met dit concept", zegt Yannick Douw, coördinator van De Werkplek. “Door dat proefproject weten we welke elementen onze bezoekers belangrijk vinden om mee te nemen naar de nieuwe werkplek. Netwerken kwam daarbij als een belangrijke factor uit de bus. Daarom hebben we een zetel geïnstalleerd waar ons doelpubliek elkaar ideeën, projecten en feedback kunnen uitwisselen.”

De Werkplek onderscheidt zich van andere productieve plekken zoals bibliotheken door strikte regels achterwege te laten. “Bij ons mag je gewoon eten, praten en telefoneren in de werkruimte, al moedigen we wel aan om maaltijden in de bar te nuttigen en lange telefoongesprekken naar de gang te verplaatsen”, aldus Douw.

Productieve opening

De opening van De Werkplek wordt alvast een productieve dag. Zo zijn er tussen 9 en 18 uur regelmatig lezingen die de productiviteit en inspiratie bij bezoekers moeten doen opborrelen. Voorbeelden hiervan zijn de presentatie van Marijn Carton over hoe je van passie naar onderneming gaat en de uitleg over het unieke concept van Fietsbar. Daarnaast voorziet De Serre sloten koffie van Monx en vieruurtjes van de Hasseltse vegan dessertwinkel PEAS om met een hapje en tapje de aanwezige creatievelingen aan het netwerken te krijgen.

De Werkplek is vanaf 15 januari elke werkdag geopend van 9 tot 18 uur. De bar is elke maandag en dinsdag gesloten. De vergaderruimte kan gratis worden geboekt via de Facebookpagina. Toegang tot De Werkplek is ook gratis.