In beeld: zo’n 150 ijsberen nemen duik in buitenbad Kapermolenpark Lien Vande Kerkhof

05 januari 2020

12u55 0

Meer dan 150 dikhuiden, of op zijn minste grote lefgozers, waagden zich op zondagmiddag in het 14 graden metende water van het buitenbad van het Kapermolenpark. “Een stuk warmer dan in een natuurlijke plas of in het Noordzeewater”, klonk het dapper.

Tijdens 4 momenten kon je het buitenbad induiken: om 10, 10.30, 11 en 11.30 uur. “We startten telkens met een kwartiertje aquafit in het binnenbad, eens iedereen ‘warm’ is verplaatsen de zwemmers zich naar buiten voor hun bibberduik”, vertelde schepen van Sport, Habib El Ouakili. “Een fanfare zorgde voor de nodige muzikale omkadering naast het bad.”

Na de duik wachtte de ijsberen een warme opkikker in de Bermudas Beachbar : een tasje soep, een lekkere glühwein of een warme choco.