In beeld: Dag van de Hasseltse Speculaas Lien Vande Kerkhof

17 november 2019

08u31 0 Hasselt De Vlaamse Week van de Smaak werd in Hasselt afgetrapt met de Dag van de Hasseltse Speculaas. Met de organisatie van de Dag van de Hasseltse speculaas wil de Orde van de Hasseltse Speculaas deze rijke culinaire traditie blijvend in de kijker plaatsen.

De Orde van de Hasseltse speculaas bakte de hele dag heerlijke speculaas De Hotelschool, de bakkersschool, de Hasseltse bakkers en jeneverstokers hielden vanaf 10 uur halt op het Molenpoortplein om het koekje in allerlei varianten te bereiden: van speclaaswafels, speculaasmaracorns tot speculaasjenever. Wie zin had kon ook zelf aan de slag als speculaasbakker.

Streekproduct

Al van in 2006, toen heel wat Hasseltse speculaasbakkerijen de deuren sloten, promoot de Orde van de Speculaas de kruidige koekjes. “Een aantal bakkers en liefhebbers hebben destijds de handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat de echte Hasseltse speculaas niet verloren zou gaan”, vertelde Yves Buckinx, Grootmeester van de Orde vorige week onze krant. “Ondertussen is het een erkend streekproduct en bakken ook bakkers van ver buiten Hasselt de lekkernijen volgens het authentieke recept. Net zoals jeneverstokers hun product in de kijker zetten tijdens de Hasseltse Jeneverfeesten pakken de Hasseltse bakkers al enkele jaren uit met een hoogdag voor hun koekje.