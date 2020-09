Ilyas D’hanis is klaar voor nieuwe uitdaging bij Initia Hasselt Guido Gielen

23 september 2020

05u00 0 Hasselt Voor de meesten die het handbal volgen klonk de transfer van Ilyas D’hanis (24) naar Initia Hasselt als een verrassing in de oren. De rechterhoekspeler is een vaste klant bij de Red Wolves en speelt reeds zes jaar in de Bene-League. Bij Initia Hasselt zijn ze dolgelukkig met zijn komst.

Waarom de keuze voor Initia Hasselt ?

“Na 4,5 jaar Tongeren was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Initia Hasselt is zoals Tongeren een traditieclub en de laatste twee seizoenen was het knokken voor het behoud. Daar willen ze in Hasselt verandering in brengen. Na een goed gesprek met trainer Jo Delpire heb ik zeker nog enkele nachten wakker gelegen, maar ik voelde mij goed in het project wat Initia voor ogen heeft.”

Wat is de inhoud van dat project ?

“In deze moeilijke tijden door corona hebben de meeste clubs het niet gemakkelijk. De jeugdwerking bij Initia is geweldig en de laatste jaren speelden zich enkele jongens in de kijker bij de U16. Nu zitten die boys bij de U18 en daarvan krijgt een trio de kans om zich te tonen bij de hoofdmacht. De jeugd laten groeien op het hoogste niveau is een schitterend initiatief. Ik speel al sinds mijn achttiende jaar in de Bene-League en kan dus mijn ervaring overbrengen op de groep. Het is een totaal nieuwe uitdaging voor mij en ik ben er klaar voor.”

Hoe verliep de aanpassing en de voorbereiding ?

“Met ups en downs. Begin augustus gingen we van start en waren er veel vraagtekens door covid 19. Toen we gingen trainen in de zaal was het ook even vreemd met al die regels door corona. De groep en staf ving mij uitstekend op en het werd snel duidelijk dat er veel werk aan de winkel is. De resultaten in de oefenwedstrijden waren wisselvallig. Onlangs speelden we tegen Sporting Pelt en daar werden we met de feiten op de neus gedrukt. De Noord-Limburgers staan veel verder dan wij en hebben zeker een team dat landskampioen Achilles Bocholt het vuur aan de schenen kan leggen. Goed dat we tegen een sterke tegenstrever tekort schoten. Zo kreeg iedereen een beter zicht op de gebreken en werkpunten. Vooral in defense moeten we nog agressiever zijn. Anderzijds er zit hier wel degelijk talent en we hebben ook een aantal ervaren spelers in huis. Geef Initia wat tijd en het komt allemaal goed.”

Wat is de ambitie van Initia Hasselt ?

“In de eerste plaats moeten de jongeren groeien en elke wedstrijd aanvatten met de nodige vechtlust en juiste mentaliteit. Dat zie ik zeker goed komen, want er is een positieve noot op training. Niemand komt afgezakt met lood in de schoenen. Iedereen staat scherp op training en op termijn moet dat zijn vruchten opleveren. Uiteraard blijven we nuchter en zal niemand hier spreken dat we aanspraak kunnen maken op de titel. Na twee moeilijke seizoenen hebben we dan ook de ambitie om een rustig seizoen te draaien. Winnen tegen de teams van ons kaliber is dan ook de boodschap. Trachten de topteams het moeilijk te maken moet ook onze ambitie zijn. Op de eerste speeldag krijgen we meteen een klepper van formaat met de komst van topteam Achilles Bocholt. De Damburgers het moeilijk maken zou al schitterend zijn.”

Je bent afkomstig van Waasmunster. Moet je nog die lange afstand overbruggen ?

“Ik kom uiteraard nog regelmatig in Waasmunster, maar gelukkig woon ik nu samen met mijn vriendin in het Nederlandse Geleen. Een 35km van Hasselt. Dat valt dus nog mee hé (lacht).”