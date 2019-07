IJs van de Smaak breidt uit in Maastrichterstraatje: “Neen, de oude stadskern loopt niet leeg” Lien Vande Kerkhof

29 juli 2019

17u48 13 Hasselt “Toeristen zullen altijd op zoek gaan naar het hart van de stad.” Oftewel: in het Maastrichterstraatje zijn ze niet bang van de Quartier Bleu, het shoppingparadijs aan de kanaalkom. Sterker nog, want ‘IJs van de Smaak’ breidt nu zelfs uit in de oude stadskern.

Frank Bijnens, eigenaar van ‘IJs van de Smaak’ in het Maastrichterstraatje, krijg je daar zo snel niet weg. Hij voorspelt zelfs een ware heropleving van het historisch stadscentrum. “Telkens wanneer ik naar mijn zaak fiets, kan ik maar aan één ding denken: wat is het hier mooi!”, glimlacht hij. “Zo ‘dorps’ en toch ook weer een echte stad. Al die gezelligheid en pracht vind je ook nog eens in een straal van achthonderd meter. Uniek is dat.”

Bijnens gelooft zelfs zo hard in de charme van het oude stadscentrum, dat hij zijn zaak nu uitbreidt. “Ik verhuis naar het grotere pand hiernaast”, wijst hij. “In september beginnen de verbouwingen. De toog wordt vier keer zo groot en het assortiment breiden we uit met vers fruit, nieuwe smaken en allerlei suiker- en lactosevrije producten. Jazeker, de zaken gaan goed. Ik ben ook lang niet de enige optimist hier in de straat. Ook de buren van slagerij Quentin maken zich sterk dat er een aardige toekomst in dit oude centrum ligt. En ik volg. Na al die negativiteit is de grote ommekeer nabij.”

Meer groen en muziek, aub

Vreest Bijnens dan echt geen verpletterende concurrentie van de Quartier Bleu? “Welneen. Ik geloof sterk in een ‘én-én-verhaal’, en vraag politici om die boodschap ook zo te verkondigen. Aan de kanaalkom is het aanbod van winkelpanden trouwens ook niet oneindig, hé. De authenticiteit van een binnenstad boots je niet zomaar na. Mensen vergelijken Hasselt wel eens met Maastricht, en zien dan twee punten die beter kunnen: meer groen en meer muziek op straat. Als daar nu eens extra in geïnvesteerd zou worden, dan zijn we al een eind ver.”

Wie in de wolken is met enthousiasme van dit kaliber, is centrummanager Christiaan Kastrop. Zonder in detail te kunnen treden, broedt hij zelfs op twee grote projecten. “Maar ‘IJs van de Smaak’ is lang niet het enige positieve verhaal”, werpt hij op. “Kijk maar naar Caviar, Maison Lab of Balo in de Maagdendries. Stuk voor stuk nieuwe concepten waarbij bewust gekozen wordt voor het historische centrum van Hasselt. En ook International Magazine Store, in de Demerstraat, verhuisde recent naar een groter pand iets verderop. En ook in de Maastrichterstraat worden volop plannen gesmeed.” Rest de vraag: wat met het huidige pand van IJs van de Smaak? “Elk winkelconcept is er welkom, behalve een ijsjeszaak”, lacht Frank.