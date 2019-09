Identiteitscontroles aan lopende band in stationsbuurt BVDH

28 september 2019

De overlast in de Hasseltse stationsbuurt is een oud zeer. De laatste tijd volgen de meldingen van drugs en agressie elkaar weer in ijltempo op. Sinds juli moesten er al 129 processen-verbaal worden opgemaakt in het kader van overlast. Dat maakt dat de politie de komende maand aan de lopende band identiteitscontroles zal uitvoeren. Normaal kan dit alleen bij verdachte gedragingen, maar die voorwaarde valt deze periode weg. Zo kan de politie een beeld krijgen van wie de mensen achter de overlast zijn. Bovendien valt ook het gevoel van anonimiteit weg.