Iconische neongevel van Drugstore op Grote Markt verdwijnt voor hotel EWH

21 januari 2020

17u53 0 Hasselt Op de Hasseltse Grote Markt startte begin deze week de afbraak van de iconische neongevel van brasserie Drugstore. Het gebouw maakt samen met het aanpalende café De Markt plaats voor de komst van een nieuw hotel met restaurant.

Het hotel blijft in handen van de familie Byloos, de uitbaters van de Drugstore. Het pand van de Drugstore is namelijk zo versleten dat restauratie ervan niet meer gunstig is. De opening van het vernieuwde concept staat eind oktober gepland. De lichtreclames van de gevel worden online geveild via het online verkoopkantoor Troostwijk.

Niet enkel de gevel van de Drugstore, maar de volledige Grote Markt krijgt een nieuw uitzicht. Zo krijgt de markt een vernieuwde riolering en bestrating en maken de verschillende terrassen aan de rand van het plein plaats voor uniforme terrassen aan weerszijden van de markt. In het midden moeten grote bomen schaduw voorzien.

Ook andere horecazaken op de Grote Markt zijn onderhevig aan veranderingen. Zo wachten Pax en Wembley op overname, verandert Plazza in een Wasbar, en verschijnt er weldra een KFC in een leegstaand pand.