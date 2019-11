Iconische Mercedes-limo waarin Frank Sinatra nog werd rondgereden te koop voor 175.000 euro Dirk Selis

02 november 2019

15u00 0 Hasselt Wie de limousine waarin ooit nog Frank Sinatra of Tina Turner op de achterbank zaten, op de kop wil tikken, kan dit weekend in Hasselt terecht. Meer bepaald in garage Billen, waar vijf oldtimers van de voormalige autoverkoper en Hollywoodliefhebber Frans Billen (80) worden verkocht. Voor zo'n slordige 175.000 euro mag je deze zeldzame limousine naar huis meenemen.

“Ik ben er kapot van dat ik mijn zwarte Mercedes 600 Pullman moet verkopen. Tja, die vechtscheiding ook hè”, zucht Frans Billen die in Hasselt één van de grootste Mercedesgarages van het land had. Maar door een vechtscheiding, ruzie met zijn kinderen en problemen met de fiscus, die hem drie maanden de binnenkant van een cel hebben doen zien, geraakte Billen zijn glans wat kwijt. Hij stopte als autodealer en moest ook zijn filmcollectie van de hand doen. Vandaag gaan ook zijn dierbare oldtimers onder de hamer. Naast de Mercedes 600 Pullman, worden ook nog een Mercedes 190 SL uit 1962, een Mercedes 250 SL Pagode uit 1965, een Mercedes 220 S uit 1959 en een Mercedes 170 VA uit 1952 te koop aangeboden. “Maar dat die limo weg moet, raakt mij nog het meest. In die bijzondere limousine heb ik jarenlang wereldsterren rond­gereden, onder anderen Frank Sinatra, Gregory Peck, Julio Iglesias, Paul Anka en Tina Turner. Ik kocht de auto in de jaren zeventig in Duitsland, voor 177.000 Duitse mark (omgerekend zo'n 87.500 euro red.) ”, zegt de Hasseltse socialite. Vele dictators zoals Josip Broz Tito, Enver Hoxha, Ferdinand Marcos, Saddam Hoessein, Nicolae Ceaușescu en Idi Amin lieten zich rondrijden in zo’n zwarte Mercedes 600 Pullman. De Duitse regering bezat een 600 om bezoekende staatshoofden mee te vervoeren. Het Belgische koningshuis heeft een Mercedes 600 in de stallen staan, evenals het Vaticaan. Als de auto in een film wordt gebruikt is de eigenaar meestal een megalomane boef, zoals in The Witches of Eastwick of in verschillende James Bondfilms.

Sterrenchauffeur

Vier Amerikaanse presidenten heeft Hasselaar Frans Billen intussen de handen geschud. Frans mocht op privé-audiëntie bij de paus, en stond in Hollywood tussen de sterren. Hij had een afspraak met Queen Elisabeth, Lady Di en Gorbatsjov. Maar hoe komt een gewone sterveling met die wereldtop in aanraking? “Daar lag mijn Mercedes 600 Pullman aan de basis van”, zegt Billen. “Ik bood de grote organisatoren van dit land aan om de wereldsterren die naar ons land kwamen, gratis te gaan ophalen en rond te rijden in deze prachtige wagen. Je had toen radioprogramma’s als ‘The Golden Years’ en de ‘Pré Historie’ van Guy De Pré. Wie kon er nu anders met die sterren rondrijden voor dat programma dan wij? Dat was voor hen een kost uitgespaard. Een meer dan aardige slok op de borrel. Maar mij gaf het de gelegenheid om die sterren te ontmoeten. Mijn zoon Danny reed, en ik zit zat achterin met een praatje te maken met pakweg Frank Sinatra of Paul Anka. Zo bouwde ik mijn netwerk van sterren steeds verder uit.”

De wagens zijn vandaag nog tot 18 uur en zondag van 10 tot 12 uur te bezichtigen in garage Billen, op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt. Wie een bod doet, dat overeenstemt met de wensen van de familie, kan de auto meenemen.