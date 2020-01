I love the 90’s brengt Fiocco na 20 jaar in Hasselt weer samen Dirk Selis

11 januari 2020

16u06 10 Hasselt De indringende, herkenbare beat en de eerste twee zinnen – “I’ve been waiting far too long. Let me make you completely mine” – zijn voldoende om Fiocco’s wereldhit ‘Afflito’ te introduceren. De Belgische danceformatie zag in 1997 het levenslicht en ontstond uit het muzikale brein van Tienenaar Jan Vervloet. I love the 90’s brengt Fiocco na 20 jaar weer samen.

“In februari van het jaar 1997 kwam de origineel niet-gezongen versie uit van ‘Afflito’ en die stond tien weken op 1 in de Belgische dance charts en een ganse zomer in de officiële Ultratop 50, goed voor een top 5-notering. In die tijd moest je bij de discotheken op vrijdag- en zaterdagavond aanschuiven om binnen te geraken, want alles zat stampvol, net als op de vele fuiven en (dance)party’s die bijzonder populair waren. Met Ann Lomans, Anja Maesen en Enzo Fumarola trokken we het Fiocco-verhaal verder open en traden we als groep naar buiten, en die formule sloeg meteen aan bij het grote publiek”, zegt Jan Vervloet.

Lang voor de tijd van de smartphones

In het najaar van 1997 scoorde Fiocco met ‘The Spirit’ en één jaar later pikte een Duitse dj ‘Afflito’ op en bracht die remake uit als ‘Celebrate’ door Kosmonova vs. Fiocco. Het nummer werd in Duitsland, maar ook in Nederland en België een dikke hit. In eigen land werd het Fiocco-album ‘Free’ een voltreffer mede dankzij de andere hitsingles ‘Spread The Word Around’ en ‘Straight Till The End’. In een latere fase volgden nog de hits ‘Miss You’, ‘The Music’ en ‘The Crowd Is Moving’, maar daarna doofde het licht en verdween de band naar de achtergrond. “Wat we destijds meemaakten was voor ons alle vier uniek”, zegt Ann Lomans. “Overal waar we kwamen, werden we als wereldsterren ontvangen. Jan en Enzo focusten zich op het muzikale en samen met Anja waakte ik over het podiumgebeuren, met veel aandacht voor dans en kledij. Lang voor de tijd van de smartphones, waren wij al bezig met hoe het geheel er visueel moest uitzien. We volgden de modetrends, maar ontwikkelden toch onze eigen ‘Fiocco-stijl’ en die werd bijzonder geapprecieerd door het publiek en de media. Ik weet nog goed dat we bijna wekelijks op de cover van de Joepie stonden of dat ik als frontvrouw de cover sierde van P-Magazine en varianten. Ik denk dat wij destijds alle bladen hebben gedaan die er bestonden. Het is pas achteraf dat we zijn gaan beseffen hoe onze muziek door de mensen werd gedragen en zelfs nog steeds populair is.”

Nieuwe generatie

“Eigenlijk zijn we met Fiocco nooit echt ‘officieel’ gestopt, maar de muziekwereld en wijzelf evolueerden doorheen de jaren, waardoor we op een gegeven moment elk onze eigen weg zijn gegaan”, zo zegt Jan Vervloet. “Onderling zijn we wel contact blijven houden en ben ik muziek blijven maken en spelen, maar er was tot nu geen directe aanleiding om weer samen te gaan optreden. Pas op, de voorbije jaren zijn ze aan onze mouw blijven trekken en ik kreeg bijna elke week de vraag wanneer het nog een keer zou gebeuren, dus ik ben ontzettend blij dat ik nu kan antwoorden: zaterdag 21 maart staan we, na 20 jaar, met Fiocco op het podium van ‘I love the 90’s – The party’ in de Hasseltse Ethias Arena. We kijken daar ontzettend naar uit. Voor ons is het ontzettend spannend, want dat wil zeggen dat we weer onze danspasjes moeten instuderen, de nummers opfrissen en vooral even kijken hoe we Fiocco anno 2020 kunnen neerzetten, want ondertussen staan er nieuwe generaties fans voor het podium, die ons voornamelijk kennen van de YouTube-filmpjes.”

Grootste 90’s party van Europa

Dankzij het internet, de sociale media en met de steun van de radio- en tv-zenders, is de muziek van Fiocco de voorbije twee decennia op ruime wijze onder de aandacht en populair gebleven. “Los van elkaar reageerden we allemaal positief toen Jan ons eerst belde en daarna via WhatsApp vroeg of we geen zin hadden om met Fiocco op het podium te staan van de grootste 90’s party van Europa”, zegt Ann Lomans. “Na onder andere Scooter, Aqua, Five en 2 Unlimited, mogen we als (herenigde) Belgische band in hun voetsporen treden als headliner op ‘I love the 90’s’, en dat vinden we allemaal geweldig!”

I love the 90’s – The party vindt plaats op zaterdag 21 maart in de Hasseltse Ethias Arena, met optredens van Culture Beat, Bonzai All Stars, Furax, Twenty 4 Seven, Alice DJ, Culture Beat, 2 Brothers on the 4th Floor, DJ Ward en het exclusieve optreden van de herenigde headliner Fiocco. Tickets bestel je op www.ilovethe90s.be.