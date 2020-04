Hypermarkt Carrefour Kuringen opent afhaalpunt in ZOL voor medewerkers Emelie Wojcik

27 april 2020

11u45 0 Hasselt De Hypermarkt Carrefour van Kuringen heeft in het Genkse ZOL een Carrefour-afhaalpunt opgesteld. Zo kunnen de medewerkers van het ziekenhuis online hun boodschappen doen en ze na hun werk afhalen.

De medewerkers kunnen hun boodschappen afhalen in het Carrefour-afhaalpunt op de ZOL-campus Sint-Jan in Genk. Boodschappen uitkiezen en een bestelling plaatsen gebeurt dan weer online via een website die specifiek werd ontworpen voor de medewerkers van het ZOL. Bestellen kan tot 38 uur op voorhand. De bestellingen worden tussen 12 en 13 uur op de dag van afhaling vervoerd van de winkel naar het ziekenhuis in gekoeld transport. Afhalen kan dan ook op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14 en 19 uur. De betaling gebeurt bij afhaling en contactloos via een mobiele betaalterminal.

Het beschikbare assortiment op de website komt overeen met het assortiment van de Hypermarkt Carrefour Kuringen, tegen dezelfde prijzen. De voorbereidingskosten van 4,5 euro die normaal gezien aangerekend worden voor online bestellingen onder 150 euro, zijn uitzonderlijk gratis voor het ziekenhuispersoneel.

“We zijn in deze covid-tijden voortdurend op zoek naar manieren om het levenscomfort van onze medewerkers te verhogen”, zegt Peter Hermans, personeelsdirecteur van het ZOL. “Ze staan dagelijks voor een loodzware taak en willen op het einde van hun shift liefst zo snel mogelijk naar huis. Dan is het superleuk dat hun boodschappen in het ziekenhuis klaar staan en ze niet meer zelf naar de winkel moeten.”