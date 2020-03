Hulpvoorhelden.be strikt 5.000 vrijwilligers, Limburgers laten het afweten ENL

23 maart 2020

09u22 0 Hasselt De website hulpvoorhelden.be loopt als een trein. In amper 48 uur tijd hebben er al meer dan 5.000 vrijwilligers hun diensten aangeboden aan onze zorginstellingen. Enkel in Limburg laat het afweten. Slechts 1% van alle aanmeldingen is afkomstig uit onze provincie.

Van boodschappen doen tot babysitten op de kinderen van zorgverleners: er zijn verschillende soorten diensten die je kan aanbieden op hulpvoorhelden.be. De website werd zaterdagochtend door drie IT’ers gelanceerd en dat op vraag van de Vlaamse ziekenhuizen. Ziekenhuizen en zorginstellingen vinden er meteen de vrijwilligers die ze nodig hebben. En aan hulp geen gebrek. Vlamingen schreven zich sinds de lancering massaal in. De teller staat momenteel op meer dan 5.000 Vlamingen.

Overal in Vlaanderen tonen mensen zich solidair met onze zorgverleners. Uitschieters zijn de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Opvallend: slechts 1% van de aanmelding is afkomstig uit Limburg. De provincie kan dus nog een duwtje in de rug gebruiken.

“We zijn enorm blij dat er zoveel solidariteit bestaat in Vlaanderen en dat we met onze website alle hulp gecentraliseerd tot bij onze zorginstellingen kunnen brengen”, zegt Hans Seeuws, die in naam van alle initiatiefnemers en aangesloten organisaties spreekt. “Maar er mogen nog altijd extra vrijwilligers bijkomen, zeker nu de piek van de epidemie er de komende dagen en weken zit aan te komen volgens de experts.”